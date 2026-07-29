Ученые Пермского Политеха разработали модель прогноза продолжительности жизни

Ученые Пермского Политеха создали математическую модель, которая позволяет прогнозировать продолжительность жизни с точностью 99,7%. В отличие от старых методов, она учитывает младенческую смертность и ежегодное снижение смертности благодаря развитию медицины. Об этом «КП-Пермь» сообщили в пресс-службе вуза.
Исследователи отмечают, что традиционные модели были разработаны еще в прошлом веке и не полностью соответствуют современной демографической ситуации. В частности, они предполагают постепенный рост риска смерти с возрастом, хотя у детей этот показатель сначала высокий, а затем резко снижается и достигает минимума примерно к пяти годам.
Новая разработка также учитывает появление современных лекарств, вакцин и методов лечения, благодаря которым продолжительность жизни постепенно увеличивается.
Для проверки модели ученые использовали данные о смертности россиян за 2004−2009 годы, охватывающие все возрастные группы. Затем полученные прогнозы сравнили с реальной статистикой за 2010 год. Совпадение составило 99,7%.
Модель адаптирована к российским демографическим условиям и может применяться на федеральном и региональном уровнях. С ее помощью можно прогнозировать потребность в медицинской помощи, лекарствах, больничных местах, а также планировать пенсионные и социальные расходы.