Ученые Пермского Политеха разработали модель прогноза продолжительности жизни

Исследователи отмечают, что традиционные модели были разработаны еще в прошлом веке и не полностью соответствуют современной демографической ситуации. В частности, они предполагают постепенный рост риска смерти с возрастом, хотя у детей этот показатель сначала высокий, а затем резко снижается и достигает минимума примерно к пяти годам.