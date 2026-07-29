Женщину спасли после укуса гадюки. Объясняем, что делать в таких случаях

В Раменках спасли женщину, которую на дачном участке укусила ядовитая гадюка. Сразу после укуса у нее начала раздуваться рука, а в местах укуса проступили точечные кровоизлияния. Кто еще пострадал от нападения змей с начала сезона — читайте в материале РБК Life.
Как сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области, пострадавшую от укуса гадюки женщину экстренно госпитализировали в Раменскую больницу. В хирургическом отделении ей ввели противозмеиную сыворотку, использование которой допустимо только по врачебным показаниям и в условиях больницы.
Фото: Министерство здравоохранения Московской области.
Пациентке назначили комплексную терапию, включавшую инфузии для ускоренного выведения токсинов и поддержания жизненно важных функций, а также медикаментозную коррекцию нарушений свертываемости крови. Женщина провела в больнице под наблюдением врачей четверо суток. За это время отек заметно спал, а гематомы практически рассосались. После этого женщину выписали домой под амбулаторное наблюдение.
Похожая история произошла в июне 2026 года: врачи Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) спасли девочку после укуса гадюки. Состояние ребенка при госпитализации оценивалось как крайне тяжелое: спутанное сознание, выраженный отек кисти по типу «перчатки», болезненность при пальпации. Врачи немедленно ввели противозмеиную сыворотку, провели антигистаминную, дезинтоксикационную терапии, а также восстановили водно-электролитный баланс.
Фото: Министерство здравоохранения Московской области.
На фоне лечения состояние стабилизировалось: болевой синдром постепенно снизился, сознание прояснилось. На четвертые сутки ребенка перевели в хирургическое отделение для дальнейшего наблюдения.
Врачи центра отмечают, что ключевым фактором успешного исхода в данном случае стало время. От момента укуса до введения сыворотки прошло менее двух часов — это критическое окно, в течение которого специфическая терапия максимально эффективна. Промедление даже на 30−60 минут значительно увеличивает риск тяжелых нарушений.
Ранее пострадавшим от укуса змеи стал годовалый ребенок из Ханты-Мансийского автономного округа, сообщила президент Центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева в телеграм-канале. Ребенка доставили в больницу из отдаленной территории Югры. Его состояние после укуса змеи было критическим: сильнейший отек распространился с укушенной руки на грудную клетку и шею, ребенку стало трудно дышать.
Чтобы спасти жизнь маленького пациента, его перевели на аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), ввели противозмеиную сыворотку и начали интенсивную терапию. За жизнь ребенка боролись несколько суток.
Что делать в случае укуса змеи.
Как ранее напомнили в Роспотребнадзоре, лучшей защитой от змеиных укусов является осторожность. Не ходите по лесу босиком, а собирая грибы или ягоды, раздвигайте траву и кустарник не руками, а палкой — потревоженная змея быстро уползает. Ни в коем случае нельзя брать змею в руки: распространенное мнение о том, что, схватив ее за шею, можно обезопасить себя от укуса, — опасное заблуждение.
Мифом является и то, что змеи первыми нападают и «прыгают» на человека: если пройти мимо, не трогая ее, она просто останется на месте или уползет. Чаще всего змея кусает, если на нее наступили или неосторожно схватили рукой.
По типу воздействия на организм змеиные яды делятся на два вида:
Нейротоксические (у кобр/аспидов) — поражают нервную систему, вызывая судороги, расстройство речи и глотания, иногда параличи; смерть может наступить от остановки дыхания.
Гемопатические (у гадюк) — нарушают работу кровеносной системы двухфазно: сначала резко повышается свертываемость крови, затем она резко снижается или полностью утрачивается. После укуса обыкновенной гадюки кровоточивость может продолжаться до двух недель, а у пострадавшего наблюдаются головокружение, слабость, учащенные дыхание и пульс, низкое давление.
Важно понимать механизм распространения яда: он попадает не в кровь, а в лимфу — и движется вместе с ней по тканям. Установлено, что при неподвижной конечности скорость лимфотока резко замедляется, а при движении — усиливается в разы.
Отсюда главное правило первой помощи:
уложить пострадавшего на землю и обеспечить полную неподвижность укушенной конечности;
как можно скорее доставить его в больницу или медпункт для введения противоядной сыворотки.
Категорически противопоказаны популярные, но очень опасные методы «лечения» — отсасывание яда, надрезы, перетяжки, наложение жгута и прижигания. Они не замедляют всасывание яда, а лишь ухудшают состояние пострадавшего, и известны случаи, когда именно такое «лечение», а не сам укус, становилось причиной гибели.
Также строго противопоказано охлаждение тела и укушенной конечности — напротив, показан постельный режим, обильное горячее питье и грелки к рукам и ногам.
«Единственная правильная тактика: обеспечить полную неподвижность укушенной конечности, дать антигистаминный препарат, если есть, и максимально быстро доставить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение», — подчеркнул заведующий отделением анестезиологии-реанимации МОЦОМД Александр Герасимов.
Как различить безобидного ужа и ядовитую гадюку.
По данным Министерства экологии и природопользования Московской области, различить безобидного ужа и ядовитую гадюку в большинстве случаев несложно, если знать несколько характерных признаков:
у ужа на голове обычно есть яркие желтые пятна, похожие на «очки», голова округлая и плавно переходит в туловище, а само тело может достигать полутора метров в длину;
у гадюки голова треугольная, тело короче и плотнее (около 70 см), а вдоль спины часто тянется зигзагообразный узор из темных ромбов — так называемая «каинова печать»;
зрачки — еще один надежный ориентир: у ужа они круглые, а у гадюки вертикальные и сплюснутые, как у кошки.
Встретить змею в Подмосковье можно на камнях, поваленных бревнах, лесных тропинках и даже на собственном дачном участке. Всего в регионе водятся три вида змей — гадюка обыкновенная, медянка обыкновенная и уж обыкновенный, — и все три занесены в Красную книгу Московской области. При этом ядовита среди них только гадюка, которую чаще всего и путают с безопасным ужом.
Убивать этих змей категорически запрещено, поскольку они играют важную роль в экосистеме региона. Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин подчеркивает: при встрече со змеей главное — не паниковать и не причинять ей вреда, а придерживаться простого правила «увидел — не трогай и аккуратно обойди стороной». Если змея замечена на дачном участке, лучше просто не приближаться к ней — она уползет сама.
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