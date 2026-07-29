Женщину спасли после укуса гадюки. Объясняем, что делать в таких случаях

Как ранее напомнили в Роспотребнадзоре, лучшей защитой от змеиных укусов является осторожность. Не ходите по лесу босиком, а собирая грибы или ягоды, раздвигайте траву и кустарник не руками, а палкой — потревоженная змея быстро уползает. Ни в коем случае нельзя брать змею в руки: распространенное мнение о том, что, схватив ее за шею, можно обезопасить себя от укуса, — опасное заблуждение.