В Волгограде УФАС в 56-й раз признало фирму недобросовестным поставщиком

Как сообщают в антимонопольном ведомстве, поводом для разбирательства стали сразу два обращения от руководства онкодиспансера. Учреждение заключило с московской фирмой контракты на поставку медизделий на 950 тысяч и 1,5 млн рублей. Ни один не был исполнен в срок. После проверки, проведённой сотрудниками волгоградского УФАС, было принято решение о занесении компании в чёрный список.