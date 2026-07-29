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В Волгограде УФАС в 56-й раз признало фирму недобросовестным поставщиком

Московскую компанию «Омега» внесли в реестр недобросовестных поставщиков в Волгограде за срыв двух контрактов с онкодиспансером на 2,5 миллиона рублей.

Региональное управление ФАС включило столичное ООО «Омега» в реестр недобросовестных поставщиков (РНП). Компания сорвала поставки медицинских изделий для Волгоградского областного клинического онкологического диспансера на общую сумму около 2,5 млн рублей.

Как сообщают в антимонопольном ведомстве, поводом для разбирательства стали сразу два обращения от руководства онкодиспансера. Учреждение заключило с московской фирмой контракты на поставку медизделий на 950 тысяч и 1,5 млн рублей. Ни один не был исполнен в срок. После проверки, проведённой сотрудниками волгоградского УФАС, было принято решение о занесении компании в чёрный список.

Ранее поставщик уже 54 раза включался в РНП за неисполнение контрактов в различных субъектах России, тем не менее именно эта компания была выбрала в качестве поставщика жизненно важных поставках для онкологических больных.

Теперь «Омега» на два года лишена права участвовать в государственных и муниципальных закупках.

Ранее недобросовестным подрядчиком признан реставратор кинотеатра «Родина» в Волгограде. А два других сорвали сроки строительства двух медучреждений в Волгограде и Волжском.