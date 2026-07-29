Резидент липецкой ОЭЗ и его владелец подали в суд на самобанкротство

По данным Rusprofile, ООО «Феррогрупп» было учреждено на грязинской площадке ОЭЗ «Липецк» в сентябре 2022 года. Компания занимается производством кузовов для автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. 66% принадлежит Алексею Шерстову, еще 34% — Антону Колпакову, который также руководит двумя юрлицами местной девелоперской ГК «Глобус» Михаила Коротких. Ликвидатор (ранее был гендиректором) — Николай Русанов. В 2025 году общество получило нулевую выручку и 220 тыс. руб. убытка. 2024 год закончило с выручкой 1,9 млн руб. и убытком 4,2 млн руб.