Москвичей предупредили об ухудшении погоды в городе

«По прогнозу синоптиков, с 18.00 29 июля и до 9.00 30 июля в отдельных районах столицы ожидаются сильный дождь, местами ливень, гроза, ветер при грозе порывами до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении комплекса в канале на платформе «Макс».