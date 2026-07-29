Башкирский завод по производству банных печей освоил бережливые инструменты

В рамках проекта сотрудники «Гриллд» прошли обучение по ключевым программам бережливого производства, что позволило не только добиться измеримых результатов на пилотном участке, но и заложить основу для долгосрочных системных изменений на всем предприятии. Присоединиться к проекту можно, подав заявку на платформе производительность.рф или обратившись в РЦК Республики Башкортостан по телефону: +7 (347) 216−52−82.