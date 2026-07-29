Башкирский завод по производству банных печей освоил бережливые инструменты

Внедрение бережливых инструментов позволило заводу «Гриллд» в Башкирии вдвое увеличить производство банных печей. Рабочие процессы на предприятии оптимизировали по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном центре компетенций (РЦК) в сфере производительности труда.
Внедрение инструментов бережливого производства совместно с экспертами РЦК позволило провести глубокий анализ потока, выявить узкие места и разработать план системных улучшений. Пилотным проектом стала оптимизация производства печей серии L — одного из основных изделий предприятия. По итогу выработка на пилотной линии выросла с 3 до 5 единиц в смену.
«Важно, что на предприятии приступают к тиражированию полученного опыта. На основе обучения и совместной работы с РЦК руководством компании принято решение о запуске проектного офиса. Создана рабочая группа, уже намечены первые цели и задачи по комплексному внедрению бережливого производства на всех этапах и уровнях компании», — отметил руководитель проекта РЦК в Башкирии Александр Кириллов.
В рамках проекта сотрудники «Гриллд» прошли обучение по ключевым программам бережливого производства, что позволило не только добиться измеримых результатов на пилотном участке, но и заложить основу для долгосрочных системных изменений на всем предприятии. Присоединиться к проекту можно, подав заявку на платформе производительность.рф или обратившись в РЦК Республики Башкортостан по телефону: +7 (347) 216−52−82.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.