Семь воспитанников лагеря «Хочу стать десантником» поступили в военные вузы

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил о новых успехах воспитанников военно-патриотического лагеря «Хочу стать десантником» и Центра военно-патриотического воспитания: семь выпускников в этом году поступили в ведущие военные и правоохранительные вузы России.
«Ещё вчера — мальчишки-школьники, которые пришли в лагерь “Хочу стать десантником” и Центр военно-патриотического воспитания, а сегодня они — абитуриенты ведущих военных и правоохранительных вузов нашей страны. В этом году семь воспитанников нашего лагеря и центра начинают свой осознанный путь российского офицера», — написал Шалабаев в своём канале в мессенджере MAX.
Среди поступивших — братья Илья и Даниил С., которые выбрали Военный университет Минобороны и Военно-медицинскую академию им. Кирова соответственно. Максим К. после службы в ансамбле им. Александрова продолжит обучение как военный дирижёр. Святослав К. поступил в Военную академию материально-технического обеспечения им. Хрулёва, Илья Н. — в академию МВД, Михаил С. — в Нижегородское военно-инженерное училище, а Егор Ф.实现了 мечту многих мальчишек, поступив в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище — «святая святых ВДВ».
«Приёмная кампания продолжается, поэтому, уверен, скоро мы услышим ещё не одно “Я поступил!”. Без преувеличения — роль лагеря и центра здесь ключевая», — отметил мэр.
Ранее Шалабаев сообщал, что в городе работают три отделения Центра военно-патриотического воспитания, а к осени откроется четвёртый филиал в Ленинском районе по нацпроекту «Молодёжь и дети». В Центре и лагере «Хочу стать десантником» школьники проходят начальную военную подготовку, занятия по выживанию и оказанию первой помощи, а также профориентационные мероприятия с курсантами военных вузов.