Семь воспитанников лагеря «Хочу стать десантником» поступили в военные вузы

Среди поступивших — братья Илья и Даниил С., которые выбрали Военный университет Минобороны и Военно-медицинскую академию им. Кирова соответственно. Максим К. после службы в ансамбле им. Александрова продолжит обучение как военный дирижёр. Святослав К. поступил в Военную академию материально-технического обеспечения им. Хрулёва, Илья Н. — в академию МВД, Михаил С. — в Нижегородское военно-инженерное училище, а Егор Ф.实现了 мечту многих мальчишек, поступив в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище — «святая святых ВДВ».