29 июля акции компании ASML, занимающейся производством литографов для создания чипов, упали на 8.7%. Это произошло после сообщений о том, что Китай начал серийный выпуск собственных иммерсионных DUV-литографов.
Ожидается, что первые установки в этом году получат крупнейшие китайские производители чипов SMIC, Hua Hong Semiconductor и ChangXin Memory Technologies (CXMT).
Рассказываем, что такое литографы и чем важен старт их производства в Китае.
Зачем нужны литографы.
Литограф — это машина, которая позволяет создавать на кремниевой пластине элементы будущего чипа. Установки с DUV-литографией (Deep Ultraviolet, с глубоким ультрафиолетом) могут делать чипы по техпроцессу около 28 нм за один цикл экспозиции, а при использовании технологии многократной экспозиции (multiple patterning) способны производить и микросхемы уровня примерно 7 нм. Подобные чипы используются в большинстве современных электронных устройств. Например, их применяют в смартфонах, планшетах, автомобилях, компьютерах и бытовой технике.
Что произведут в Китае.
В настоящее время неизвестно, какая конкретно компания занимается созданием DUV-литографов. Издание The Information сообщало, что она находится в Шанхае и привлекает команды разработчиков DUV из нескольких китайских компаний. Одной из них стал стартап Shanghai Yuliangsheng Technology, поддерживаемый государством.
Большая часть компонентов в установках китайского производства. Однако некоторые критически важные детали поставляются из Японии. Темпы производства в этом году замедляются из-за задержек этих поставок.
Всего в 2026 году планируется произвести около пяти установок. В 2027 году их число должно достигнуть 20. Машины получат фирмы SMIC, Hua Hong Semiconductor и ChangXin Memory Technologies.
Реакция рынка.
Лидером мирового рынка литографов является голландская компания ASML. В 2026 году организация планирует поставить около 130 иммерсионных систем. Этот показатель соответствует результатам 2025 года.
Финансовый директор ASML Роджер Дассен сообщал, что в 2027 году компания намерена увеличить объем производства на 30%, а также изучает возможность повышения еще на 30% в 2028 году.
Продажи в Китае в 2026 году составляют около 20% чистой выручки компании. Годом ранее этот показатель достигал 33%. К 29 июля акции ASML на фоне сообщений о старте производства DUV-литографов в Китае упали на 8,7%.
Значение для Китая.
Достижение является важной частью независимости Китая от американского и европейского рынков. Полупроводниковая отрасль страны столкнулась с санкционным давлением еще в 2019 году. Тогда тайваньская TSMC прекратила сотрудничество с Huawei по поставкам процессоров из-за ограничений США.
Позже санкции начали применяться ко всем китайским компаниям, занимающимся производством чипов. В 2024 году компании ASML запретили ремонтировать и обслуживать уже поставленное китайским компаниям оборудование.
В настоящее время в конгрессе США рассматривается законопроект под названием MATCH Act. Он полностью запрещает SMIC, Hua Hong и CXMT любое сотрудничество с ASML.
Таким образом собственные литографы позволят китайским компаниям избежать влияния санкций. Однако ASML также производит литографы, работающие с экстремальным ультрафиолетом (EUV). Именно они позволяют создавать самые передовые чипы.
Собственного производства EUV-литографов у Китая на данный момент нет. Reuters сообщало в декабре 2025 года, что китайским инженерам удалось собрать работающий прототип устройства. Однако в этом им помогли специалисты ASML.
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