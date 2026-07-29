Что такое литографы и чем важен старт их производства в Китае

Литограф — это машина, которая позволяет создавать на кремниевой пластине элементы будущего чипа. Установки с DUV-литографией (Deep Ultraviolet, с глубоким ультрафиолетом) могут делать чипы по техпроцессу около 28 нм за один цикл экспозиции, а при использовании технологии многократной экспозиции (multiple patterning) способны производить и микросхемы уровня примерно 7 нм. Подобные чипы используются в большинстве современных электронных устройств. Например, их применяют в смартфонах, планшетах, автомобилях, компьютерах и бытовой технике.