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В Железногорске Курской области обновили здание колледжа и общежитие

В учебном корпусе отремонтировали актовый зал с амфитеатром и смонтировали новое концертное оборудование.

Источник: Национальные проекты России

Учебный корпус и общежитие Железногорского горно-металлургического колледжа отремонтировали в Курской области. Обновление стало возможным благодаря реализации федпроекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в министерстве образования и науки региона.

В колледже был проведен масштабный ремонт, установлено современное оборудование, созданы профессиональные мастерские. В учебном корпусе обновлен актовый зал с амфитеатром и смонтировано новое концертное оборудование.

«Кстати, все, что посмотрели, преобразилось благодаря немалой поддержке “Металлоинвеста” — это не десятки, а сотни миллионов рублей, которые реально меняют жизнь людей к лучшему», — отметил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Кроме того, была установлена люстра, имитирующая форму Михайловского горно-обогатительного комбината имени Андрея Варичева. Всего в колледже оборудовано 15 современных учебно-производственных зон.

«Хочу подчеркнуть: для нас крайне значимо постоянно совершенствовать условия для студентов. В этом году мы продолжаем ремонты учебных корпусов и общежитий в 4 организациях СПО региона. Обновление инфраструктуры идет системно», — рассказала министр образования и науки региона Наталия Леонова.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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