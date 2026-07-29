На Привокзальной площади Волгограда ставят фонари в стиле сталинского ампира

На Привокзальной площади Волгограда начали устанавливать новые фонари. Рабочие уже смонтировали 73 современных светодиодных светильника на пешеходных зонах. В ближайшее время добавят ещё 12 фонарей, но уже в стиле сталинского ампира, сообщает сайт volgograd.kp.ru c ссылкой на мэрию.