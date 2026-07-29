На ЮБК и в Байдарской долине отключили свет из-за неотложных работ

Без света временно останутся жители поселка Ласпи, ул. Севастопольская, зона ЮБК, мыс Сарыч, с. Тыловое, с. Орлиное, с. Родниковое, с. Подгорное, с. Павловка, с. Широкое, с. Передовое, с. Ново-Бобровка, с. Россошанка, с. Гончарное, с. Резервное, с. Кизиловое, уточнили на предприятии.