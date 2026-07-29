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На ЮБК и в Байдарской долине отключили свет из-за неотложных работ

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости Крым. Ряд населенных пунктов на ЮБК и в Байдарской долине временно остались без электроснабжения из-за неотложных работ. Об этом сообщили на предприятии «Севастопольэнерго».

Источник: РИА "Новости"

«Для выполнения неотложных работ 29 июля временно будет ограничена подача электроэнергии в населенных пунктах Байдарской долины и ЮБК: с 14:30 до 19:00», — говорится в сообщении.

Без света временно останутся жители поселка Ласпи, ул. Севастопольская, зона ЮБК, мыс Сарыч, с. Тыловое, с. Орлиное, с. Родниковое, с. Подгорное, с. Павловка, с. Широкое, с. Передовое, с. Ново-Бобровка, с. Россошанка, с. Гончарное, с. Резервное, с. Кизиловое, уточнили на предприятии.

Ранее также сообщалось, что по всей территории Крыма действуют ограничения электроснабжения.

Накануне город Керчь и ряд других населенных пунктов Восточного Крыма были обесточены в результате атаки беспилотников ВСУ на энергообъекты. Днем ранее сообщалось, что сложная обстановка с энергообеспечением остается на северо-западе, востоке и юге Крыма. В ряде населенных пунктов возобновить подачу электроэнергии не представлялось возможным.

26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.

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