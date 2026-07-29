АЗС «Лукойла» не работают в Белгороде из-за повреждений и отсутствия топлива

Автозаправочные станции сети «Лукойл» в черте Белгорода не работают. Причинами являются повреждения и временное отсутствие топлива на АЗС. Об этом сообщил министр экономического развития и промышленности Белгородской области Максим Гусев. По словам господина Гусева, после ремонта и завоза топлива заправки вновь начнут работать.