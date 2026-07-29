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АЗС «Лукойла» не работают в Белгороде из-за повреждений и отсутствия топлива

Автозаправочные станции сети «Лукойл» в черте Белгорода не работают. Причинами являются повреждения и временное отсутствие топлива на АЗС. Об этом сообщил министр экономического развития и промышленности Белгородской области Максим Гусев. По словам господина Гусева, после ремонта и завоза топлива заправки вновь начнут работать.

Источник: Коммерсантъ

Автозаправочные станции сети «Лукойл» в черте Белгорода не работают. Причинами являются повреждения и временное отсутствие топлива на АЗС. Об этом сообщил министр экономического развития и промышленности Белгородской области Максим Гусев. По словам господина Гусева, после ремонта и завоза топлива заправки вновь начнут работать.

«Представители топливных компаний, осуществляющие свою деятельность в данном регионе, не сообщали о намерениях прекратить свою работу. Работают с нами как прежде», — заявил господин Гусев.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в Белгородской области с начала июля введены временные ограничения на продажу автомобильного топлива — не более 30 литров бензина и 60 литров дизеля в одни руки.

В Курской области губернатор Александр Хинштейн накануне провел рабочую встречу с руководством компании «Лукойл», на которой, в частности, обсуждались вопросы дополнительной защиты автозаправочных станций от атак ВСУ.

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