На Куршской косе обустроили новый настил через авандюну на «Высоте Эфа»

Древесина не выдерживает нагрузки в нашем климате, поэтому мы делаем ставку на альтернативные способы создания компонентов инфраструктуры — такие как на экотропе «Высота Эфа», переходе к морю напротив визит-центра и смотровой площадке на море в Королевском бору. Новые настилы служат уже несколько лет, показали себя лучше, чем деревянные, — рассказал директор национального парка Анатолий Калина.