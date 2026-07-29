На Куршской косе обустроили новый настил через авандюну на «Высоте Эфа». Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе национального парка.
Протяжённость нового настила, который ведёт через авандюну к морю, составляет 53 метра. Для обустройства вместо древесины выбрали более прочный и устойчивый к климатическим условиям материал. Дорожку выполнили из полнотелой террасной доски, изготовленной из кремнеполимерного композита.
Древесина не выдерживает нагрузки в нашем климате, поэтому мы делаем ставку на альтернативные способы создания компонентов инфраструктуры — такие как на экотропе «Высота Эфа», переходе к морю напротив визит-центра и смотровой площадке на море в Королевском бору. Новые настилы служат уже несколько лет, показали себя лучше, чем деревянные, — рассказал директор национального парка Анатолий Калина.
Кроме того, в учреждении решили демонтировать старый настил на экотропе «Озеро Лебедь». Там планируют провести комплексный ремонт. В дальнейшем хотят выполнить полную реконструкцию с заменой деревянного настила на композитный.
Отметим, что работы на «Высоте Эфа» начали в мае. В 2024 году на Куршской косе провели реконструкцию этой экотропы. На территории оборудовали съезды и пандусы для маломобильных групп населения, а также обустроили почвозащитный настил из композитного материала шириной 2−2,9 метра. Работы выполнили за 38 миллионов рублей.