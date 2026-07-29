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На Куршской косе обустроили новый настил через авандюну на «Высоте Эфа»

Дорожку выполнили из композитного материала.

На Куршской косе обустроили новый настил через авандюну на «Высоте Эфа». Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе национального парка.

Протяжённость нового настила, который ведёт через авандюну к морю, составляет 53 метра. Для обустройства вместо древесины выбрали более прочный и устойчивый к климатическим условиям материал. Дорожку выполнили из полнотелой террасной доски, изготовленной из кремнеполимерного композита.

Древесина не выдерживает нагрузки в нашем климате, поэтому мы делаем ставку на альтернативные способы создания компонентов инфраструктуры — такие как на экотропе «Высота Эфа», переходе к морю напротив визит-центра и смотровой площадке на море в Королевском бору. Новые настилы служат уже несколько лет, показали себя лучше, чем деревянные, — рассказал директор национального парка Анатолий Калина.

Кроме того, в учреждении решили демонтировать старый настил на экотропе «Озеро Лебедь». Там планируют провести комплексный ремонт. В дальнейшем хотят выполнить полную реконструкцию с заменой деревянного настила на композитный.

Отметим, что работы на «Высоте Эфа» начали в мае. В 2024 году на Куршской косе провели реконструкцию этой экотропы. На территории оборудовали съезды и пандусы для маломобильных групп населения, а также обустроили почвозащитный настил из композитного материала шириной 2−2,9 метра. Работы выполнили за 38 миллионов рублей.

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