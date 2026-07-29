Схемы движения двух автобусных маршрутов поменяют в Краснодаре с августа

Маршрут № 46 больше не будет заезжать на участок улицы Александровской от улицы Николая Воробьёва до улицы Елисейской. За счет сокращения маршрута автобусы будут быстрее проходить наиболее загруженные участки, что позволит уменьшить интервалы движения и увеличить провозную способность.
Вместо маршрута № 46 по улице Александровской на этом участке начнет курсировать маршрут № 56.
Пассажиров просят учитывать изменения при планировании поездок.
Ранее «Югополис» писал, что одним из важных вопросов, который обсудили на совещании, посвященном развитию общественного транспорта, стал вопрос оборудования общественного транспорта кондиционерами. Сейчас устройства для охлаждения воздуха в южном городе есть только в половине от всего подвижного состава. Лучше всего оснащены кондиционерами трамваи, а хуже всего — автобусы.