Схемы движения двух автобусных маршрутов поменяют в Краснодаре с августа

Ранее «Югополис» писал, что одним из важных вопросов, который обсудили на совещании, посвященном развитию общественного транспорта, стал вопрос оборудования общественного транспорта кондиционерами. Сейчас устройства для охлаждения воздуха в южном городе есть только в половине от всего подвижного состава. Лучше всего оснащены кондиционерами трамваи, а хуже всего — автобусы.