Самолёт рейса Ханты-Мансийск — Омск вернулся в аэропорт вылета

В среду, 29 июля, около 15:00 по местному времени экипаж самолёта ATR-72 авиакомпании «ЮТэйр», выполнявшего рейс из Ханты-Мансийска в Омск, принял решение вернуться в аэропорт отправления. Причиной стали технические неполадки. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
Воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту вылета. Ведомство начало проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полётов.
Кроме того, транспортная прокуратура контролирует, как авиакомпания выполняет обязательства по обслуживанию 60 пассажиров задержанного рейса.