Самолёт рейса Ханты-Мансийск — Омск вернулся в аэропорт вылета

В среду, 29 июля, около 15:00 по местному времени экипаж самолёта ATR-72 авиакомпании «ЮТэйр», выполнявшего рейс из Ханты-Мансийска в Омск, принял решение вернуться в аэропорт отправления. Причиной стали технические неполадки. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.