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Автобусный билет продают за 100 тысяч рублей из-за необычного имени водителя

В Сургуте на онлайн-площадке появилось объявление о продаже автобусного билета, проданном водителем с необычным именем.

В Сургуте на онлайн-площадке появилось объявление о продаже автобусного билета, проданном водителем с необычным именем. За него просят 100 тысяч рублей, пишет «Вестник Сургутского района».

Судя по снимку чека в объявлении, фамилия, имя и отчество водителя — Иванов Иван Иванович. Именно такой набор обычно используют в качестве примера при заполнении документов или бланков.

«Такого билета нет ни у кого. Водитель Иванов Иван Иванович. Маршрут 68», — пояснил продавец.

Сам продавец утверждает, что чек уникальный и подобного больше нигде не встретить.

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