Жителя Хакасии обвиняют в нападении на сотрудника ДПС

В Хакасии возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего жителя села Белый Яр. Его обвиняют в применении насилия, опасного для жизни, в отношении сотрудника полиции. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.