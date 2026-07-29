Жителя Хакасии обвиняют в нападении на сотрудника ДПС

В Хакасии возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего жителя села Белый Яр. Его обвиняют в применении насилия, опасного для жизни, в отношении сотрудника полиции. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
В ночь с 25 на 26 июля мужчина в состоянии алкогольного опьянения превысил скорость на трассе Ачинск — Ужур — Шира — Троицкое и проигнорировал требование инспекторов ДПС остановиться. Началась погоня. Нарушитель выезжал на встречную полосу, создавая опасность для других водителей. Полицейские применили оружие для принудительной остановки.
Когда машина остановилась, инспектор подошёл к водительской двери. В этот момент фигурант резко нажал на газ и протащил полицейского несколько метров. Сотрудник получил множественные травмы.
Мужчине предъявлено обвинение.
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