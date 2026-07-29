Минприроды Пермского края выиграло спор с оператором Кунгурской пещеры

Ранее Минприроды Пермского края привлекло компанию к ответственности за пользование недрами без разрешительных документов. Сначала суд первой инстанции посчитал нарушение малозначительным, поскольку скважина уже ликвидирована. Однако Минприроды с этим не согласилось и подало апелляцию.