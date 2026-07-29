Минприроды Пермского края выиграло спор с оператором Кунгурской пещеры

Арбитражный суд Уральского округа подтвердил законность штрафа в 400 тысяч рублей для ООО «Сталагмит», сообщили в Министерстве природных ресурсов Пермского края.
Ранее Минприроды Пермского края привлекло компанию к ответственности за пользование недрами без разрешительных документов. Сначала суд первой инстанции посчитал нарушение малозначительным, поскольку скважина уже ликвидирована. Однако Минприроды с этим не согласилось и подало апелляцию.
В марте 2026 года Семнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил это решение и встал на сторону ведомства.
Компания попыталась обжаловать это решение в кассации — Арбитражный суд Уральского округа оставил постановление без изменения. Таким образом, штраф признан законным и обоснованным.
Ранее сайт perm.aif.ru писал, что лицензию на использование Кунгурской ледяной пещеры получит новая компания.