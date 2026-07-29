Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минприроды Пермского края выиграло спор с оператором Кунгурской пещеры

Штраф признан законным и обоснованным.

Арбитражный суд Уральского округа подтвердил законность штрафа в 400 тысяч рублей для ООО «Сталагмит», сообщили в Министерстве природных ресурсов Пермского края.

Ранее Минприроды Пермского края привлекло компанию к ответственности за пользование недрами без разрешительных документов. Сначала суд первой инстанции посчитал нарушение малозначительным, поскольку скважина уже ликвидирована. Однако Минприроды с этим не согласилось и подало апелляцию.

В марте 2026 года Семнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил это решение и встал на сторону ведомства.

Компания попыталась обжаловать это решение в кассации — Арбитражный суд Уральского округа оставил постановление без изменения. Таким образом, штраф признан законным и обоснованным.

Ранее сайт perm.aif.ru писал, что лицензию на использование Кунгурской ледяной пещеры получит новая компания.