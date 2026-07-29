В Прикамье прошел этно-ландшафтный фестиваль «Зов Пармы»

В этом году на этнопразднике работали сразу две музыкальные площадки: Большая сцена и Изба. На первой в течение двух дней помимо пермских музыкальных групп выступили гости из Москвы, Санкт-Петербурга и Бурятии. В Избе можно было услышать аутентичные фольклорные песни, научиться коми-пермяцким, башкирским и русским танцам, а также увидеть театральное представление «Кудым-Ош» и модные дефиле.