В Прикамье прошел этно-ландшафтный фестиваль «Зов Пармы»

Вновь отгорели праздничные огни этно-ландшафтного фестиваля «Зов Пармы». Увидеть выступления фольклорных коллективов со всей страны, бои латников и освоить азы древних ремесел собрались тысячи жителей Прикамья и гостей из других российских регионов.
«Зов Пармы» — уникальное культурное событие, которое ежегодно проходит на севере Пермского края. Фестиваль посвящен традициям, культуре и истории народов Прикамья. Уже 15 лет он объединяет реконструкторов, мастеров, дизайнеров, сказителей, а также фольклорные, музыкальные и театральные коллективы.
В этом году на этнопразднике работали сразу две музыкальные площадки: Большая сцена и Изба. На первой в течение двух дней помимо пермских музыкальных групп выступили гости из Москвы, Санкт-Петербурга и Бурятии. В Избе можно было услышать аутентичные фольклорные песни, научиться коми-пермяцким, башкирским и русским танцам, а также увидеть театральное представление «Кудым-Ош» и модные дефиле.
Фото: Пермский дом народного творчества «Губерния».
На большой поляне свою удаль продемонстрировали казаки: гости увидели в их исполнении боевые сабельные приемы. Позже, на вечерке, гости могли спеть с казаками, поплясать и сыграть в народные подвижные игры. Захватывающие «прогулки» на высоте показали дагестанские канатоходцы из коллектива «Росэкстрим».
В конной леваде можно было под присмотром наставника прокатиться на лошадке, а в Скороморошьей слободе — посмотреть народную драму «Как француз Москву брал».
На поляне расположилась и шумная площадка народных игр, и зона мастер-классов по промыслам. Народные мастера передавали всем желающим азы ремесел, характерных для Прикамья: резьбы по камню и дереву, обработки бересты и глины, ткачества и кузнечного дела. Неподалеку открылся торжок, где можно было присмотреть сувениры и изделия ручной работы.
Фото: Пермский дом народного творчества «Губерния».
Внимание публики традиционно привлекла Вотчина латников: там реконструкторы представили средневековый быт, а в заключительные дни фестиваля прошли захватывающие бои в шлемах и латах.
Завершился «Зов Пармы» огненным шоу. По традиции в его кульминационный момент была сожжена большая деревянная скульптура.