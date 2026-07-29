Что изменится в деловом стиле одежды школьников в Беларуси с 1 сентября 2026

В Министерстве образования высказались об изменениях в деловом стиле одежды школьников в новом учебном году, пишет БелТА.
Так, по словам начальника управления общего среднего образования — замначальника главного управления общего среднего и дошкольного образования Минобразования Ирины Каржовой, в новом учебном году никаких изменений по одежде делового стиля школьников в Беларуси не будет.
Еще в прошлом учебном году Минобразования узаконило подходы к внешнему виду школьников, которые на уроках должны присутствовать в одежде делового стиля. И все учреждения образования республики определились с собственной цветовой гаммой и едиными элементами школьной формы.
На сайте Минобразования размещен каталог одежды для школьников 2026 — 2027 учебного года. А также — минимальный базовый перечень канцелярских принадлежностей, необходимых к началу занятий.
— Этот каталог является примерным и создан в помощь родителям при подготовке детей к школе, — заметила Каржова.
Еще чиновница пояснила, что родители должны осознавать, что основным требованием к одежде является цветовая гамма и единый элемент их школы. Но покупать ли одежду именно из данного каталога или самостоятельно пошить решают родители.
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