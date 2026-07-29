В Калининградской области выплату отдельным контрактникам планируют увеличить до 2,5 млн

Речь идет о контрактах, заключенных в период с 1 августа по 31 декабря 2026 года для выполнения задач в зоне СВО. При этом выплата не будет распространяться на граждан, которые на момент вступления контракта в силу отбывали наказание в учреждениях УФСИН по Калининградской области либо находились под стражей в качестве подозреваемых, обвиняемых, подсудимых или осужденных.