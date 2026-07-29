В Калининградской области выплату отдельным контрактникам планируют увеличить до 2,5 млн

Правительство Калининградской области вынесло на публичное обсуждение проект постановления, которым предлагается увеличить региональную выплату отдельным категориям контрактников с 500 тыс. до 2,5 млн рублей. Новая мера поддержки может распространиться на граждан, заключивших контракт для прохождения службы в полках резерва и войсках беспилотных систем Вооружённых сил РФ.
Речь идет о контрактах, заключенных в период с 1 августа по 31 декабря 2026 года для выполнения задач в зоне СВО. При этом выплата не будет распространяться на граждан, которые на момент вступления контракта в силу отбывали наказание в учреждениях УФСИН по Калининградской области либо находились под стражей в качестве подозреваемых, обвиняемых, подсудимых или осужденных.
Проектом также предлагается уточнить действующее постановление правительства области, распространив его действие на лиц без гражданства наряду с иностранными гражданами.
Кроме того, документом корректируются условия предоставления уже действующей региональной выплаты контрактникам. В частности, из числа получателей исключаются военнослужащие, заключившие контракт для прохождения службы в полках резерва, если они относятся к категории граждан, которым ранее предоставлялась выплата по другим основаниям.
Если постановление будет принято, оно вступит в силу через десять дней после официального опубликования и будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 августа 2026 года.
Сейчас в Калининградской области действует постановление правительства региона, предусматривающее единовременную выплату в размере 500 тыс. рублей отдельным категориям военнослужащих, заключивших контракт о прохождении военной службы на территории области. Документ был принят в январе 2025 года.