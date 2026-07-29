Урбанисты, богословы и литературный микроавтобус: в августе в Калининградской области пройдёт фестиваль книголюбов

В Калининграде и пяти малых городах области состоится фестиваль гуманитарной литературы «Воображая Калининград»12+. Он пройдёт с пятницы по воскресенье, с 7 по 9 августа. Подробности о программе рассказали организаторы.
В Калининграде.
Программа первый трёх дней развернётся в калининградском арт-пространстве «Сигнал» на Леонова, 22. Тема фестиваля — воображение города.
«Калининград всегда был городом, который приходилось воображать. Его воображают те, кто приезжает сюда впервые, — как город у моря, осколок Европы или место для беззаботной жизни. Его воображали люди, которым после войны предстояло заново заселить и освоить чужое пространство. Его продолжают воображать сегодняшние жители, определяя, каким этот город может быть завтра», — говорится в анонсе.
«Воображать», по мысли организаторов, значит не только представлять, но и создавать — искать новый язык для разговора о городе, переосмыслять историю, замечать противоречия и видеть неожиданные возможности. Поэтому в программе фестиваля — лекции и мастер-классы, связанные с памятью, идентичностью, религией, историей города и новыми формами человеческих отношений.
Среди спикеров:
Урбанист и философ, основатель Института прикладной урбанистики Свят Мурунов проведёт мастер-класс по добрососедству. Исследователь городской среды, архитектор Марат Невлютов выступит с лекцией о том, как каждый может улучшать пространство вокруг себя. Журналист, религиовед, кандидат философских наук Алексей Зыгмонт вместе со священником Никитой Калининым обсудит место религии и веры в современном мире. Писательница и литературный критик Кристина Бурнашова проведёт писательскую мастерскую. Доктор философских наук, профессор философского факультета МГУ Вадим Чалый прочитает лекцию-рассуждение о Калининградском мифе.
Организаторы также приглашают книжные клубы: существующие сообщества и тех, у кого есть идея нового клуба, могут заполнить анкету и представить себя на фестивале.
В области.
С 10 по 12 августа фестиваль отправится в путешествие. Литературный микроавтобус проедет по востоку и побережью.
Расписание:
10 августа — Советск и Озёрск, 11 августа — Знаменск, 12 августа — Светлогорск и Зеленоградск.
В каждом из городов будет работать книжный маркет, читальный зал, а также пройдут лекции и интерактивные программы.
Организаторы — издательство «Новое литературное обозрение» и Институт прикладной урбанистики Калининграда.
Как отметил один из идеологов фестиваля Свят Мурунов, подобные мероприятия чаще всего связаны совсем не — или не только — с книгами.
«Иногда думаешь, что ты один в городе читаешь книжки, не с кем обсудить. А тут в одном пространстве видишь столько читающих людей — и чувствуешь, что не один», — цитирует он участника прошедшего литературного фестиваля Ad Marginem в Калининграде.
Чтобы посетить фестиваль, нужно пройти бесплатную регистрацию. Подробности о спикерах и времени проведения мероприятий организаторы обещают опубликовать в соцсетях проекта.