Урбанисты, богословы и литературный микроавтобус: в августе в Калининградской области пройдёт фестиваль книголюбов

«Калининград всегда был городом, который приходилось воображать. Его воображают те, кто приезжает сюда впервые, — как город у моря, осколок Европы или место для беззаботной жизни. Его воображали люди, которым после войны предстояло заново заселить и освоить чужое пространство. Его продолжают воображать сегодняшние жители, определяя, каким этот город может быть завтра», — говорится в анонсе.