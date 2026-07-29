Опубликована программа первого уикенда нижегородского фестиваля «Специфик»

Театральный фестиваль «Специфик» (16+) пройдет в четвертый раз в Нижнем Новгороде. Организаторы опубликовали в соцсетях программу первого уикенда.
Напомним, что в рамках фестиваля «Специфик» в Нижнем Новгороде покажут театральные постановки классических произведений в необычных локациях. По традиции фестиваль пройдет в два этапа — с 31 июля по 2 августа, а затем с 7 по 9 августа.
В первый уикенд нижегородцев и гостей города ждут три спектакля. Постановку «Дни Турбиных» по мотивам пьесы Михаила Булгакова можно будет увидеть на нижней площадке трамплина К-60 на площади Сенной. Режиссером стал Филипп Гуревич.
Сергей Тонышев представит свою версию пьесы Антона Чехова «Чайка». Зрителей перевезут на лодках с причала на остров Гребневские пески.
А на улице Большой Покровской, на балконе квартиры на Театральной площади, состоится спектакль «Маленькие трагедии» по мотивам пьес Александра Пушкина. Режиссер — Антон Морозов.
Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали, как любительский театр помогает сельчанам раскрывать свои таланты.