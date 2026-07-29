Опубликована программа первого уикенда нижегородского фестиваля «Специфик»

Напомним, что в рамках фестиваля «Специфик» в Нижнем Новгороде покажут театральные постановки классических произведений в необычных локациях. По традиции фестиваль пройдет в два этапа — с 31 июля по 2 августа, а затем с 7 по 9 августа.