Прикубанский округ Краснодара могут разделить из-за перенаселения

Открывая совещание, председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что Прикубанский округ является самой густонаселенной территорией краевого центра. Здесь проживают порядка 900 тысяч человек — больше, чем население некоторых субъектов РФ.
Выделение нового округа в первую очередь упростит коммуникацию жителей с представителями органов власти, снизит нагрузку на объекты социальной инфраструктуры.
Он подчеркнул необходимость тщательной проработки вопроса организации дополнительных подразделений судебных, правоохранительных и надзорных органов, военного комиссариата и других социально значимых структур на новой территории.
Глава Краснодара Евгений Наумов и его заместитель Артем Губский представили проект дорожной карты преобразований. По словам градоначальника, разделение округа — давно назревший вопрос, к решению которого предстоит подключить в том числе федеральные органы власти.
Директор краевого департамента внутренней политики Виталий Пикула проинформировал о порядке подготовки опроса граждан об изменении административно-территориального устройства и наименовании нового округа. Он отметил, что опрос проводится по инициативе губернатора.
Заместитель председателя ЗСК Владимир Бекетов выразил мнение, что разделение округа предотвратит возможные издержки, связанные с перенаселением. Председатель профильного комитета Андрей Дорошев напомнил о юридических нюансах процесса и пообещал правовую поддержку.
Исполняющий обязанности прокурора края Александр Трухин заявил, что прокуратура поддерживает инициативу. В качестве аргумента он привел данные об уровне преступности в округе, который по масштабам сопоставим с отдельными регионами страны.
По итогам совещания была принята резолюция. Юрий Бурлачко призвал определить конкретные сроки реализации этапов работы и содержательно наполнить дорожную карту.