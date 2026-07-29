В нацпарке «Куршская коса» открыли обновленный спуск к морю на «Высоте Эфа»

«Древесина не выдерживает нагрузки в нашем климате, поэтому мы делаем ставку на альтернативные способы создания компонентов инфраструктуры — такие как на экотропе “Высота Эфа”, переходе к морю напротив визит-центра и смотровой площадке на море в Королевском бору. Такие настилы служат уже несколько лет, показали себя лучше, чем деревянные», — отметил директор нацпарка Анатолий Калина.