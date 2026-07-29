В нацпарке «Куршская коса» открыли обновленный спуск к морю на «Высоте Эфа»

В национальном парке «Куршская коса» завершили замену почвозащитного настила на экологической тропе «Высота Эфа». Участок тропы от автодороги в сторону моря полностью открыт для прохода. Об этом сообщила пресс-служба нацпарка.
«Вместо сильно “уставшего” деревянного почвозащитного настила, ведущего через авандюну к морю на экотропе “Высота Эфа”, создан новый протяжённостью 53 метра. Участок тропы от автодороги в сторону моря полностью открыт для прохода», — следует из сообщения пресс-службы. Дорожку выполнили из более прочного и устойчивого к климатическим условиям материала — полнотелой террасной доски, изготовленной из кремнеполимерного композита.
«Древесина не выдерживает нагрузки в нашем климате, поэтому мы делаем ставку на альтернативные способы создания компонентов инфраструктуры — такие как на экотропе “Высота Эфа”, переходе к морю напротив визит-центра и смотровой площадке на море в Королевском бору. Такие настилы служат уже несколько лет, показали себя лучше, чем деревянные», — отметил директор нацпарка Анатолий Калина.
Помимо этого, после многочисленных замен отдельных досок на экотропе «Озеро Лебедь» решили демонтировать старый настил и произвести комплексный ремонт. «Во время проведения работ просим обходить ремонтируемый участок слева во избежание возможных повреждений (в песке могут оставаться гвозди). Тропа открыта для посещения. Приносим извинения за временные неудобства», — добавила пресс-служба.
Далее нацпарк планирует реконструировать всю экотропу с заменой деревянного настила на композитный.
Фото: Нацпарк «Куршская коса».