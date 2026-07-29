В Сириусе открылся мобильный исторический парк «Россия — Моя история»

Мобильный исторический парк «Россия — Моя история», которые обновляют по всей стране по нацпроекту «Молодёжь и дети», впервые начал работу на федеральной территории «Сириус». Экспозиция охватывает почти тысячу лет отечественной истории, от Древней Руси до XX века, сообщили в пресс-службе исторических парков «Россия — Моя история».
Парк открылся 28 июля, в День Крещения Руси. Появление такого пространства в Сириусе продолжает развитие единой системы исторического просвещения. Сегодня сеть «Россия — Моя история» объединяет 26 стационарных исторических парков, мобильные мультимедийные экспозиции, федеральные уроки, образовательные программы, кинопоказы и просветительские проекты для школьников, студентов, педагогов и семей.
«В мобильном парке сложные исторические события и целые эпохи объясняются простым и понятным языком. Мультимедийный формат помогает не просто рассказать об истории, а действительно заинтересовать ею. Уверен, что эта экспозиция не оставит равнодушными ни детей, ни родителей, ни старшее поколение. Это уже современная история России, история достижений нашего времени. Здесь прошли Олимпийские игры, создана инфраструктура, которая продолжает развиваться, работают Образовательный центр и Университет “Сириус”, ведутся научные исследования, создаются новые лекарственные препараты, проходят сотни спортивных и культурных событий. Об этом тоже нужно рассказывать, потому что это часть истории страны, которая создается на наших глазах», — отметил глава администрации федеральной территории «Сириус» Дмитрий Плишкин.
Мобильный комплекс разместился в специально оборудованных вагонах. Он состоит из двух исторических блоков с четырьмя тематическими залами и отдельного вагона-лектория.
В экспозиции используются мультимедийные реконструкции, проекции, интерактивные панели и игровые механики. Посетители смогут провести ладью по торговому пути «из варяг в греки», расшифровать фрагмент «Русской Правды», принять участие в подготовке Азовских походов Петра I, запустить электричество на промышленном предприятии и собрать схему советской космической ракеты.
«Открытие мобильного исторического парка в Сириусе стало важным событием для всей нашей команды. Здесь создана особая образовательная среда, в которой дети и взрослые стремятся к новым знаниям, открытиям и развитию. Мы хотим, чтобы знакомство с историей России стало живым путешествием, позволяющим почувствовать связь времен и лучше понять события, определившие судьбу страны. Уверен, что мобильный парк станет востребованным просветительским пространством для жителей и гостей Сириуса», — отметил руководитель мобильных парков «Россия — Моя история» Максим Виноградов.
В Сириусе в программу мобильного парка впервые интегрировали механику молодежного проекта «Другое Дело» Президентской платформы «Россия — страна возможностей». За посещение экспозиции участники смогут получить баллы в цифровом профиле. После экскурсии им предложат пройти специальный тест, проверить знания и продолжить знакомство с историческим материалом в цифровой среде.
Мобильный парк будет работать в Сириусе до середины осени. В программе запланированы экскурсии, лекции, кинопоказы, мастер-классы и тематические мероприятия. Посещение бесплатное по предварительной записи.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.