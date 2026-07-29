В Сириусе открылся мобильный исторический парк «Россия — Моя история»

«В мобильном парке сложные исторические события и целые эпохи объясняются простым и понятным языком. Мультимедийный формат помогает не просто рассказать об истории, а действительно заинтересовать ею. Уверен, что эта экспозиция не оставит равнодушными ни детей, ни родителей, ни старшее поколение. Это уже современная история России, история достижений нашего времени. Здесь прошли Олимпийские игры, создана инфраструктура, которая продолжает развиваться, работают Образовательный центр и Университет “Сириус”, ведутся научные исследования, создаются новые лекарственные препараты, проходят сотни спортивных и культурных событий. Об этом тоже нужно рассказывать, потому что это часть истории страны, которая создается на наших глазах», — отметил глава администрации федеральной территории «Сириус» Дмитрий Плишкин.