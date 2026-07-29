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Более 20 тысяч нижегородских родителей получили семейную выплату

За два месяца им перечислили 541 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Более 20 тысяч родителей Нижегородской области получили семейную выплату от Социального фонда. Новая мера поддержки для работающих родителей, воспитывающих двоих и более детей, начала действовать в регионе с начала года. Она предусматривает возврат части налога на доходы, выплаченного в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Воспользоваться мерой поддержки могут семьи, в которых воспитываются двое и более детей в возрасте до 18 лет, а также до 23 лет, если ребенок проходит обучение в очной форме. Размер выплаты составит разницу между НДФЛ, уплаченным по ставке 13%, и суммой налога, которая получилась бы при льготной ставке 6%, то есть фактически — 7% от дохода.

Прием заявлений на получение выплаты стартовал только в июне, и уже за два месяца нижегородцам перечислили 541 млн рублей. В ближайшие время возврат налога получат ещё 19 тысяч родителей.

В Нижегородской области выплату может получить каждый из работающиих родителей. Для этого необходимо подать заявление в Социальный фонд региона до 1 октября 2026 года.

Отметим, мера поддержки семей действует в рамках программы «ОСНОВА — нижегородский проект жизни», которая нацелена на выполнение задач национального проекта «Семья».