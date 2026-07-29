Более 20 тысяч нижегородских родителей получили семейную выплату

Воспользоваться мерой поддержки могут семьи, в которых воспитываются двое и более детей в возрасте до 18 лет, а также до 23 лет, если ребенок проходит обучение в очной форме. Размер выплаты составит разницу между НДФЛ, уплаченным по ставке 13%, и суммой налога, которая получилась бы при льготной ставке 6%, то есть фактически — 7% от дохода.