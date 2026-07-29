В Самарской области отремонтируют дороги к спортивным учреждениям

Дороги, ведущие к спортивным объектам Самарской области — школам олимпийского резерва, стадионам, спорткомплексам и детским секциям — приведут в порядок в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Комфортный подъезд повысит доступность занятий физкультурой и спортом для жителей региона, сообщили в областном министерстве транспорта и автомобильных дорог.