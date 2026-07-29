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В Самарской области отремонтируют дороги к спортивным учреждениям

Работы проведут в областном центре, Тольятти и Борском районе.

Дороги, ведущие к спортивным объектам Самарской области — школам олимпийского резерва, стадионам, спорткомплексам и детским секциям — приведут в порядок в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Комфортный подъезд повысит доступность занятий физкультурой и спортом для жителей региона, сообщили в областном министерстве транспорта и автомобильных дорог.

Так, в Борском районе капитально ремонтируют участок трассы Отрадный — Богатое — Борское протяженностью 2,7 км, которая ведет к спортшколе «Юность», стадиону РОСТО и спортивно-техническому клубу в селе Борское. На участке уложен нижний слой дорожной одежды, ведутся работы по устройству тротуаров.

В Самаре ремонт охватывает несколько ключевых улиц. Активно ведутся работы на участке Московского шоссе от улицы Мичурина до проспекта Кирова длиной 7,8 км. Дорога входит в маршрут движения к целому ряду спортивных учреждений для детей и взрослых. В настоящее время на объекте ведется устройство асфальтобетонного покрытия.

Кроме того, в областном центре ремонтируют дорогу по улице Циолковского, где находится спортивная школа олимпийского резерва № 17. Уже отремонтирована дорога по переулку Гончарова к стадиону «Динамо», завершаются работы на улице Спортивной, ведущей к СШОР № 6 и спорткомплексу «Локомотив».

В Тольятти на улице Родины ведется ремонт дороги к спортивно-техническому комплексу имени Анатолия Степанова. В настоящее время выполняются работы по устройству верхнего слоя дорожного покрытия, также запланирован ремонт посадочных площадок.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.