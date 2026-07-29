Апелляция снизила срок экс-замминистра обороны Павлу Попову с 19 до 10 лет колонии

Апелляционный суд существенно смягчил приговор бывшему заместителю министра обороны РФ Павлу Попову, снизив назначенное ему наказание с 19 до 10 лет лишения свободы. Об этом «Известиям» сообщил его адвокат Денис Сагач.
«Наказание снизили до десяти лет», — сказал защитник Попова. Ранее Сагач отмечал, что сторона защиты рассчитывала добиваться полного оправдания бывшего высокопоставленного военного.
По данным следствия, в период с 2022 по 2024 год Попов, действуя совместно с бывшим директором парка «Патриот» Вячеславом Ахмедовым и экс-замглавы Главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым, вносил в документы фальсифицированные сведения о строительных работах, что привело к хищению более 25 млн рублей. Кроме того, Попов получил взятку в размере свыше 45 млн рублей от гендиректора ОАО «Бамстройпуть» за покровительство, а при обыске в его жилье было обнаружено незарегистрированное огнестрельное оружие.
Ранее, 10 апреля, суд первой инстанции приговорил Павла Попова к 19 годам колонии строгого режима, назначил штраф в размере 85 млн рублей и лишил его воинского звания генерала армии в отставке.