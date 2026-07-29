Апелляция снизила срок экс-замминистра обороны Павлу Попову с 19 до 10 лет колонии

По данным следствия, в период с 2022 по 2024 год Попов, действуя совместно с бывшим директором парка «Патриот» Вячеславом Ахмедовым и экс-замглавы Главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым, вносил в документы фальсифицированные сведения о строительных работах, что привело к хищению более 25 млн рублей. Кроме того, Попов получил взятку в размере свыше 45 млн рублей от гендиректора ОАО «Бамстройпуть» за покровительство, а при обыске в его жилье было обнаружено незарегистрированное огнестрельное оружие.