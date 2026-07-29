«Похоже на фильм ужасов». 13-летнюю девочку укусила барракуда

13-летнюю Клэр Макдонал укусила барракуда во время поездки на острова Теркс и Кайкос, куда девочка приехала вместе со своей семьей. Путешествие было приурочено к дню рождения Макдонал, пишет People.
Барракуда ее атаковала в первый же день отдыха на островах. Как уточнили в публикации, Макдонал была в блестящем браслете. На мелководье, на глубине 0,9−1,2 м, девочка решила сделать стойку на руках. Во время выполнения трюка она почувствовала давление. Когда Макдонал вынырнула, то заметила лишь серебристый хвост уплывавшей от нее хищницы. Девочка посмотрела на свою руку и увидела повсюду кровь.
«В крови была вся рука. Это было похоже на фильм ужасов. Я сильно испугалась», — вспоминала Макдонал.
Рядом с девочкой в воде была ее мать Джен, она вытащила дочь на берег. Одной из находившихся на пляже женщин оказалась медсестра, оказавшая первую помощь подростку.
Мать Клэр Макдонал переживала, что дочь истечет кровью и потеряет руку. Кровотечение не получалось остановить и в машине скорой помощи. В больнице хирург-ортопед объяснил ей, что первоочередная задача врачей — стабилизировать состояние юной пациентки и снизить риск инфицирования. Девочка провела в больнице несколько часов, там рану от укуса зашили и отпустили Макдонал домой.
Произошедшее не повлияло на планы девочки стать морским биологом. «Это всего лишь один укус, он никак не сказался на том, что я люблю животных и хочу их изучать. Даже если произойдет что-то плохое, все равно нужно идти к своей мечте», — заявила Клэр Макдонал.
Что говорил серфер, которого акула укусила за лицо.
Ранее 38-летний серфер Марк Самерсетт, которого акула укусила за лицо, рассказал о пережитом.
«Я услышал хруст. Словно медвежий капкан захлопнулся на моем лице. Это было самым страшным, через что мне пришлось пройти за всю мою жизнь. Я попадал в серьезные аварии. Не сравнится», — вспоминал серфер.
Инцидент произошел на популярном во Флориде (США) пляже в Нью-Смирна-Бич. Во время нападения Самерсетт находился под водой и собирался запрыгнуть на доску для серфинга. Акула довольно быстро отпустила его, и серфер смог самостоятельно доплыть до берега. Находившаяся на пляже женщина набрала номер 911 и оказала ему первую помощь. Серферу нанесли более 20 швов, вероятно, у него останутся шрамы.
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