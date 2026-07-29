«Похоже на фильм ужасов». 13-летнюю девочку укусила барракуда

Барракуда ее атаковала в первый же день отдыха на островах. Как уточнили в публикации, Макдонал была в блестящем браслете. На мелководье, на глубине 0,9−1,2 м, девочка решила сделать стойку на руках. Во время выполнения трюка она почувствовала давление. Когда Макдонал вынырнула, то заметила лишь серебристый хвост уплывавшей от нее хищницы. Девочка посмотрела на свою руку и увидела повсюду кровь.