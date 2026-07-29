Юрист Чирикова объяснила, кто получает выплаты при страховании на случай смерти

Завещание не влияет на назначение выгодоприобретателя, так как право на получение страховой суммы возникает из договора страхования. В договоре можно указать одного или нескольких получателей. Чтобы между ними не возникало споров, рекомендуется заранее прописать доли каждого из них. Также важно указать в договоре полные данные выгодоприобретателя, такие как имя, дата рождения и паспортные данные.