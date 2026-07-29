Юрист Чирикова объяснила, кто получает выплаты при страховании на случай смерти

Ольга Чирикова, старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова, объяснила в интервью для RT, как происходит выплата средств при смерти застрахованного лица.
Согласно правилам страхования жизни, после смерти застрахованного деньги получает тот, кого он указал в договоре в качестве выгодоприобретателя. Это может быть любой человек, включая супруга, ребёнка, родителя, родственника, знакомого или организацию. Родство с застрахованным в этом случае не имеет значения, отметила эксперт.
Завещание не влияет на назначение выгодоприобретателя, так как право на получение страховой суммы возникает из договора страхования. В договоре можно указать одного или нескольких получателей. Чтобы между ними не возникало споров, рекомендуется заранее прописать доли каждого из них. Также важно указать в договоре полные данные выгодоприобретателя, такие как имя, дата рождения и паспортные данные.
Если выгодоприобретатель не был указан в договоре, выплата переходит к наследникам застрахованного лица. Наследники определяются в соответствии с завещанием, наследственным договором или по закону. К наследникам первой очереди относятся дети, супруг и родители умершего.
Страховая сумма не входит в наследственную массу. Наследники получают её как назначенные законом выгодоприобретатели. Страховщику необходимо подтверждение наследственного статуса, которое может быть представлено нотариусом, справкой об открытом наследственном деле или свидетельством о праве на наследство.
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