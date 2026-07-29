В мэрии Калининграда объяснили, почему город все чаще меняет брусчатку на асфальт

«Да, брусчатку нужно содержать, и мы на неё будем выходить и править. Но брусчатка всегда после зимнего периода меняет свой состав. Она фильтрует [воду], у нее выше фильтрация, чем у асфальтобетона. Асфальтобетон — это ровное покрытие, которое направляет всю воду в колодцы. Брусчатка меж своих так скажем прорезей фильтрует всё в себя. И от этого, из-за изменения температуры, она начинает “играть”», — попытался объяснить точку зрения администрации Романов.