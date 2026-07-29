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В мэрии Калининграда объяснили, почему город все чаще меняет брусчатку на асфальт

Антон Романов пояснил, что брусчатка «всегда после зимнего периода меняет свой состав».

Власти Калининграда в очередной раз объяснили, почему в городе все чаще принимаются решения по замене брусчатого покрытия на асфальт. О причинах замены журналистам рассказал председатель комитета дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов во время рабочего выезда на проспект Победы.

«Да, брусчатку нужно содержать, и мы на неё будем выходить и править. Но брусчатка всегда после зимнего периода меняет свой состав. Она фильтрует [воду], у нее выше фильтрация, чем у асфальтобетона. Асфальтобетон — это ровное покрытие, которое направляет всю воду в колодцы. Брусчатка меж своих так скажем прорезей фильтрует всё в себя. И от этого, из-за изменения температуры, она начинает “играть”», — попытался объяснить точку зрения администрации Романов.

Напомним, что ранее на улице Галицкого в Калининграде было частично демонтировано брусчатое покрытие в районе спуска к Московскому проспекту.

«Да, тут были “кошачьи головы” (разновидность исторического мощения — прим. “Нового Калининграда”), — пояснил необходимость демонтажа Антон Романов. — Фактически это была зона хаотичной парковки транспортных средств. Здесь тяжело было пешеходу. Протяженность этой улицы 710 метров, и всего 110 метров из этого участка — протяженность брусчатого покрытия. А нам надо было обеспечить инженерные коммуникации, здесь не было ранее ливневой канализации, пешеходной и велосвязи. Мы всю инженерию убрали из тела дороги и вынесли ее в тротуарную часть».

Романов также отметил, что брусчатка, из-за которой переживали жители, была «разнокалиберной».

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