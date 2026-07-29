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В Ростове-на-Дону восстановят дом, поврежденный обломками БПЛА

В Ростове-на-Дону восстановят многоквартирный дом, поврежденный обломками БПЛА.

Источник: РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл — РИА Новости. Проект восстановления многоквартирного дома в Пролетарском районе Ростова-на-Дону, поврежденного обломками БПЛА, будет подготовлен в ближайшее время, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Как он информировал ранее, в результате воздушной атаки на регион в ночь на 27 июля восемь человек пострадали и пятеро погибли. В Ростове повреждения получили несколько домов, один из них — наиболее сильно, а также соцучреждение. Произошло несколько пожаров — на территории предприятия, складских сооружений, частных домов и автомобилей.

«По результатам обследования экспертами пострадавшего от атаки БПЛА многоквартирного дома в ЖК “Красный Аксай” разрешено проживание во всех квартирах, кроме 12 квартир — на пострадавших от обломков БПЛА этажах», — написал Слюсарь на платформе «Макс». Также ограничено использование лифтов в подъезде.

Он уточнил, что жильцы вместе со специалистами МЧС смогут забрать мебель и уцелевшие вещи. «В ближайшее время будет подготовлен проект восстановления дома. Сегодня представители городской администрации встретятся с жильцами», — добавил губернатор.

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