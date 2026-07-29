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Как вернуть деньги за покупку на маркетплейсе по новым правилам

Роспотребнадзор напомнил о правилах возврата товаров с маркетплейсов.

Покупатели получили четкие инструкции по возврату товаров, заказанных на популярных маркетплейсах. Роспотребнадзор разъяснил ключевые сроки и условия, при которых продавцы обязаны вернуть деньги за покупку надлежащего качества.

Как сообщили в ведомстве, стандартный срок для возврата составляет 7 дней с момента получения заказа. Если продавец не предоставил письменную информацию об этом правиле, период для предъявления требования автоматически увеличивается до 3 месяцев.

Деньги должны быть возвращены в течение 10 дней за вычетом расходов на обратную доставку. При этом отсутствие чека не служит основанием для отказа, поскольку факт покупки легко подтверждается данными из личного кабинета или свидетельскими показаниями. Возврату не подлежат только вещи с индивидуально-определенными свойствами.

Рекомендации Роспотребнадзора защитят и волгоградцев, активно заказывающих одежду и технику через интернет-площадки. Жителям региона стоит сохранять товарный вид вещей до момента примерки и проверки.

Ранее сообщалось, что 56 раз волгоградская фирма признана недобросовестным поставщиком.

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