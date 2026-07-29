Как вернуть деньги за покупку на маркетплейсе по новым правилам

Деньги должны быть возвращены в течение 10 дней за вычетом расходов на обратную доставку. При этом отсутствие чека не служит основанием для отказа, поскольку факт покупки легко подтверждается данными из личного кабинета или свидетельскими показаниями. Возврату не подлежат только вещи с индивидуально-определенными свойствами.