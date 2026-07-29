Коров нижегородского племзавода «Пушкинское» арестовали по заявлению Фонда АПК

Как писал «Ъ-Приволжье», племзавод «Пушкинское» не исполнил обязательства по облигациям, сославшись на нехватку оборотных средств из-за падения выручки от продажи сырого молока и направления всех денег на посевную кампанию. Расплатиться с владельцами облигаций предприятие пообещало в сентябре 2026 года после сбора урожая.