Ростовский облсуд оставил в силе штраф за препятствование доступа к зданию суда

Согласно решению, местный житель был признан виновным по ч. 3 ст. 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка в особо охраняемых или потенциально опасных локациях). Ростовчанину назначен штраф в 150 тыс. руб.