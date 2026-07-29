"Жимолости встречаются очень часто. Жимолость обыкновенная растет в том числе на улицах города, а южнее в диком виде растет жимолость татарская. Например, раньше в Москве большие посадки жимолости были по Нахимовскому проспекту. Возле Русской библиотеки были одни из самых красивых жимолостей в городе. У жимолости сдвоенные хорошенькие ягодки. Они могут быть либо оранжевыми, либо ярко-красными. Очень забавно, что те кустарники, у которых оранжевые ягодки, цветут красивыми ярко-розовыми цветами. А те, у которых ягоды красные, цветут бледным цветом. И те и другие одинаково вызывают диарею, рвоту, тошноту. Но ничего особенно страшного в этих жимолостях нет. Кроме того, они невкусные, и обычно их никто не ест.