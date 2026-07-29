Волчья ягода: что это за растение

Волчьей ягодой собирательно называют разные кустарники с красными или черными несъдобными и ядовитыми плодами. Однако настоящая волчья ягода — это волчеягодник обыкновенный, или волчье лыко, смертельно ядовитый кустарник семейства Волчниковые. РБК Life рассказывает, как выглядит это растение и чем опасно для человека.
Содержание.
Что это.
Как выглядит.
Где растет.
Чем опасна.
Первая помощь.
Главное.
Что такое волчья ягода.
Волчеягодник обыкновенный, волчник, или волчье лыко (Daphne mezereum L.), — кустарник семейства Волчниковые (Thymelaeaceae) высотой до 1,5 м с розово-белыми цветками и ярко-красными плодами, расположенными вдоль стебля. Все части растения ядовиты, поэтому даже прикосновение к нему может быть опасным.
Памятка, как определить волчью ягоду.
(Фото: РБК Life).
Кроме волчеягодника, в России можно встретить около 15 видов рода Daphne. Все они похожи внешне и содержат токсичные вещества, поэтому считаются ядовитыми [1].
Как объяснила РБК Life агроном ботанического сада лекарственных растений Московской медицинской академии Наталия Замятина, волчьей ягодой, как правило, называют все красные несъедобные ягоды: два вида жимолости, красную бузину и сам волчеягодник. Настоящий волчник редко встречается в городской черте в средней полосе. Чаще всего в парках и садах растут дикие жимолости (несъедобные селекционные сорта) и другие относительно ядовитые декоративные кустарники.
"Жимолости встречаются очень часто. Жимолость обыкновенная растет в том числе на улицах города, а южнее в диком виде растет жимолость татарская. Например, раньше в Москве большие посадки жимолости были по Нахимовскому проспекту. Возле Русской библиотеки были одни из самых красивых жимолостей в городе. У жимолости сдвоенные хорошенькие ягодки. Они могут быть либо оранжевыми, либо ярко-красными. Очень забавно, что те кустарники, у которых оранжевые ягодки, цветут красивыми ярко-розовыми цветами. А те, у которых ягоды красные, цветут бледным цветом. И те и другие одинаково вызывают диарею, рвоту, тошноту. Но ничего особенно страшного в этих жимолостях нет. Кроме того, они невкусные, и обычно их никто не ест.
Еще волчьей ягодой иногда называют бирючину. Она встречается на юге России в большом количестве. Это зеленый кустарник, близкий родственник сирени — у них даже лепестки похожи. Бирючина — идеальное растение для озеленения города, потому что она выносит засоленность, загазованность, сухие морозы. Отличается кистями черных ярких ягод, которые висят на кусте вплоть до следующего цветения. И жимолость, и бирючина не смертельно ядовитые, но гарантированно вызывают диарею, тошноту и рвоту".
Наталия Замятина.
Агроном ботанического сада лекарственных растений Московской медицинской академии имени И. М. Сеченова, член Московского фитотерапевтического общества, автор книг о дикорастущих растениях.
Как выглядит волчья ягода.
У волчника блестящие продолговатые ланцевидные листья до 8 см в длину, почти без черешков. Научное название рода Daphne происходит от греческого слова, означающего «лавр»: его растения получили из-за сходства листьев с листьями лавра. У волчника они располагаются пучками на верхушках побегов, поэтому нижняя часть ветвей остается оголенной. Кора старых побегов желтовато-серая и морщинистая, а молодые побеги покрыты коротким опушением.
У волчника удлиненные листья только на макушке ветвей, что отличает этот кустарник от жимолости или бузины.
(Фото: Michele Vacchiano / Shutterstock / FOTODOM).
Волчеягодник легко узнать по примечательному цветению: цветки пахнут гиацинтом, собраны по 3−5 штук и располагаются по всей длине оголенных ветвей. Такое расположение цветков в ботанике называют каулифлорией — буквально «стеблецветение».
Куст цветет в апреле, еще до распускания листьев, и привлекает множество пчел, для которых он совершенно неопасен. А в июле—августе появляются красные блестящие ягоды-костянки. Волчье лыко, выросшее в разных географических точках, может немного отличаться внешне, но все равно сохраняет основные характеристики вида.
«В садовой культуре есть понятие сорта, что является селекционной категорией и не влияет на видовую принадлежность. Возьмем волчеягодник обыкновенный (Daphne mezereum). У него выделяют подвид Daphne mezereum subsp. rechingeri. Что это значит с ботанической точки зрения? Этот подвид сформировался в природе, скорее всего, из-за того, что какая-то часть популяции оказалась в особых условиях (например, в конкретном горном районе или на специфической почве) и со временем приобрела устойчивые отличия от “типичной” формы. У подвида могут быть иные пропорции листьев, немного другая окраска цветков или особенности роста. При этом растения подвида все еще могут скрещиваться с растениями основного вида и давать плодовитое потомство, ведь в природе они часто разделены географически или экологически».
Анна Ерофеева.
Научный сотрудник Алтайского государственного заповедника, ботаник и геоботаник.
Существуют и декоративные сорта волчеягодника, выведенные селекционерами для выращивания в садах. Однако они тоже ядовиты, поэтому их не стоит сажать на участках, где есть маленькие дети или домашние животные. Реже такие кустарники используют для озеленения парков и других городских территорий.
"Среди волчеягодника обыкновенного люди вывели садовые формы, то есть сорта, например, Daphne mezereum f. variegata. У этой формы пестрые, с белыми или желтоватыми участками листья. Daphne mezereum f. autumnalis примечательна тем, что цветет поздно (в ноябре—декабре), а цветки у нее не розовые, как у типичной формы, а лиловые.
Ключевое отличие форм — в происхождении, так как сорт — это результат целенаправленной селекционной работы человека. Люди отбирают растения с интересными мутациями (пестролистность, сдвиг сроков цветения) и закрепляют эти признаки (чаще всего вегетативным размножением — черенкованием), чтобы при посадке нового растения оно точно повторило свойства родителя.
Если посеять семена от такого сорта, потомство, скорее всего, будет разнообразным и сортовые признаки «расщепятся». В названии сорт часто обозначают так: Daphne mezereum 'Variegata' или Daphne mezereum f. variegata".
Анна Ерофеева.
Научный сотрудник Алтайского государственного заповедника, ботаник и геоботаник.
Где растет волчья ягода.
Волчеягодник распространен в странах Европы и Азии с умеренным климатом. В России он растет в европейской части страны, на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке и Кавказе. Волчник чаще встречается в сосновых и смешанных, иногда широколиственных лесах на карбонатных почвах, почти всегда поодиночке, не более пяти растений на 100 кв. м.
«Волчник в средней полосе встречается не так уж часто, хотя местами в южных районах он достаточно распространен. В свое время волчник был даже в Измайловском лесопарке, но потом “любители природы” его ликвидировали. Дело в том, что побеги волчника, волчьей ягоды или волчьего лыка, как его еще называют, практически невозможно оторвать. И поэтому, когда его пытаются заготовить на букеты — а он цветет весной еще по снегу, — растение выдирают с корнями».
Наталия Замятина.
Агроном ботанического сада лекарственных растений Московской медицинской академии имени И. М. Сеченова, член Московского фитотерапевтического общества, автор книг о дикорастущих растениях.
Как рассказала ботаник Анна Ерофеева, растение нельзя отнести к типичным для встречи в дикой природе, но его можно встретить в подлеске темнохвойных, смешанных или хвойно-широколиственных лесов по всей территории СНГ.
"Волчеягодник обыкновенный (Daphne mezereum) — самый массовый вид рода, и он наиболее типичный представитель лесной умеренной зоны, растет в таежном подлеске, на опушке густых лесов, по берегам ручьев, в оврагах.
Другие виды более специфичны и требовательны к условиям произрастания. Так, волчеягодник алтайский (Daphne altaica) характерен для горных районов, его можно встретить на каменистых склонах, в остепненных кустарниковых сообществах, на выходах горных пород.
Волчеягодник Софии (Daphne sophia) — узкоспециализированный вид дубрав Среднерусской возвышенности. Он встречается в старых широколиственных лесах на богатых почвах".
Анна Ерофеева.
Научный сотрудник Алтайского государственного заповедника, ботаник и геоботаник.
По словам Ерофеевой, почти все виды волчеягодника находятся под угрозой исчезновения. Это связано с тем, что растения требовательны к условиям произрастания, чувствительны к их изменениям и образуют немногочисленные популяции. При этом в Красную книгу внесены не все виды волчеягодника.
"У каждого вида свои причины для редкого статуса. Это и узкая экологическая специализация (определенные типы почв, специфические места обитания), и антропогенные факторы (сбор растений в лекарственных целях или на букеты), а также разрушение их природных участков из-за хозяйственной деятельности.
У волчеягодника баксанского, например, известно всего несколько местонахождений, и есть опасения, что вид мог исчезнуть из некоторых точек. Из 17 видов волчеягодника в Красную книгу России занесли три:
волчник баксанский (Daphne baksanica);
волчник боровой (Daphne cneorum);
волчник Софии (Daphne sophia).
Волчеягодник обыкновенный (Daphne mezereum L.), несмотря на широкий ареал, находится под угрозой уничтожения, поэтому его внесли в краснокнижные списки некоторых субъектов России, в частности в Республике Алтай, Московской, Тульской, Орловской областях".
Анна Ерофеева.
Научный сотрудник Алтайского государственного заповедника, ботаник и геоботаник.
Чем опасна волчья ягода.
Все части волчеягодника ядовиты — листья, ягоды, побеги, корни, и не только при употреблении в пищу, но и при прикосновении. Без своевременной медицинской помощи отравление волчником может привести к учащенному сердцебиению, сердечной недостаточности и поражению центральной нервной системы.
«Волчник красиво цветет, но при этом очень ядовит, не зря его называют волчьей ягодой. Кустарник ядовит полностью, любые его части. Листья приводят к раздражению, а кора и сок волчника вызывают образование язв во всех местах соприкосновения. То есть если вы проглотили ягоды, они не столько токсичны, сколько вызывают язвы и другие поражения слизистых. Смертельная доза — в среднем около десяти ягод».
Наталия Замятина.
Агроном ботанического сада лекарственных растений Московской медицинской академии имени И. М. Сеченова, член Московского фитотерапевтического общества, автор книг о дикорастущих растениях.
«За особую ядовитость растения отвечает его химический состав: кумарины и дитерпеноиды. Они раздражают кожу и слизистые, вызывают жжение, при проглатывании — ощущение огня во рту и пищеводе. Затем может начаться тошнота, рвота и кровавая диарея. Это очень опасное растение, хоть и красивое. Для детей смертельной может быть доза 3−5 ягод, поэтому перед походом в лес нужно провести инструктаж и внимательно следить за дошкольниками. Лучше руководствоваться главным правилом сборщика: не уверен — не трогай!».
Марина Виноградова.
Провизор (фармацевтический факультет ПМГМУ им. Сеченова), выпускница Herbal Academy (HANE) и британского Centre of Excellence, консультант-фитооздоровитель.
Ядовитые свойства волчника связаны с содержанием кумаринов, а также дитерпеновых эфиров — гнидитрина и мезерина [2], [3]. Гнидитрин повреждает клетки и при попадании на кожу вызывает воспаление и волдыри, а мезерин раздражает и разрушает слизистые оболочки, из-за чего даже небольшое количество ягод может вызвать ожоги пищеварительного тракта и желудочное кровотечение [4], [5].
«Все виды рода Daphne ядовиты. Не существует какого-то одного “безопасного”: по сути, токсичность заложена в самой природе этих растений. В разных видах могут преобладать разные соединения, такие как дафнин, мезереин, дафнетоксин. И концентрация этих веществ, а также то, в каких именно частях растения (кора, листья, цветки, ягоды) они сосредоточены, может немного варьироваться от вида к виду, но суть одна: ни один не лишен ядовитых компонентов.
С любым волчеягодником нужно обращаться осторожно. Ягоды, конечно, привлекательные (яркие, блестящие), и именно их чаще всего пробуют дети или животные. Но токсичны и другие части: контакт сока с кожей может вызвать раздражение, дерматит, а проглатывание любой части растения ведет к отравлению (жжение во рту, расстройство ЖКТ, в тяжелых случаях — поражение почек, нарушение сердечного ритма). Вывод такой: если вы встретили растение из рода Daphne в природе или у кого-то в саду, лучше не трогать его, не пробовать ягоды и при работе (обрезке, пересадке) использовать перчатки".
Анна Ерофеева.
Научный сотрудник Алтайского государственного заповедника, ботаник и геоботаник.
Хотя волчеягодник опасен для всех млекопитающих, он безвреден для птиц: они питаются его ягодами, чем способствуют распространению растения [6].
Все виды рода Daphne похожи внешне и ядовиты для человека.
(Фото: РБК Life).
Волчник часто можно спутать с облепихой из-за схожего расположения ягод. Между растениями есть ряд отличий, которые позволят не перепутать их:
У волчника ягоды красные, у облепихи — оранжевые.
Листья волчьей ягоды широкие, овальные, темно-зеленые, а у облепихи — серовато-зеленые, длинные и заостренные.
Облепиха раскидистая и вырастает до 3 м в высоту, а волчье лыко растет медленно и достигает во взрослом возрасте максимум 1,5 м, часто встречается и меньшей высоты.
Слева — облепиха, справа — волчник. Облепиху легко узнать по ярко-оранжевым ягодам, тогда как у волчника они красные.
(Фото: РБК Life).
Что будет, если съесть волчью ягоду: симптомы отравления.
Отравление волчеягодником развивается после употребления плодов или других частей ядовитого растения. Основные симптомы — тошнота, многократная рвота, схваткообразная боль в животе, диарея, слабость и ухудшение общего самочувствия [7]. В более тяжелых случаях могут возникнуть расширение зрачков, нарушение зрения, головокружение, обезвоживание из-за рвоты и диареи, галлюцинации, судороги и потеря сознания.
При отравлении волчьей ягодой необходима экстренная медицинская помощь.
"Сразу вызовите скорую помощь — это самый важный шаг. Не пытайтесь справиться самостоятельно: все токсины (дафнин, мезереин и другие) действуют сильно и могут поражать разные системы: вызывать сильное раздражение слизистых, нарушать работу сердца, приводить к судорогам. Врачи оценят состояние и проведут нужную детоксикационную и симптоматическую терапию.
До приезда скорой необходимо оказать первую помощь. Для этого нужно знать, сколько времени прошло с момента проглатывания ягод (час или больше), так как от этого зависит, как далеко токсины прошли по ЖКТ. Если около часа, значит, ягоды еще в желудке: необходимо промыть желудок большим количеством воды и вызвать рвоту, после чего повторить процедуру несколько раз.
Если прошло больше часа, то промывание желудка не даст результата. В этом случае пострадавшего также нужно напоить большим количеством воды (без вызывания рвоты), дать энтеросорбенты, обволакивающие средства для защиты слизистой (обычный кисель или сорбенты с нужными свойствами), наблюдать за симптомами для того, чтобы помочь врачам с подробным анамнезом".
Анна Ерофеева.
Научный сотрудник Алтайского государственного заповедника, ботаник и геоботаник.
«Специфического противоядия от волчеягодника не существует. Нужно срочно вызывать скорую помощь или ехать в больницу, если это быстрее. Пока едет скорая, допускается промыть желудок и принять сорбент. От страшного жжения в ротовой полости и пищеводе можно понемногу давать кисель или лед для рассасывания».
Марина Виноградова.
Провизор (фармацевтический факультет ПМГМУ им. Сеченова), выпускница Herbal Academy (HANE) и британского Centre of Excellence, консультант-фитооздоровитель.
Главное о волчьей ягоде.
Волчья ягода — собирательное народное название ядовитых красных ягод. Так называют, например, крушину ломкую, дерезу обыкновенную, бирючину, белладонну, бузину красную, дикие виды жимолости. Плоды этих кустарников вызывают тошноту, рвоту: их нельзя употреблять в пищу.
Настоящая волчья ягода — это волчеягодник, или Daphne mezereum L., кустарник рода Daphne. В средней полосе встречается нечасто, в некоторых регионах его относят к редким растениям. Чаще растет в южных районах.
Отличительные признаки Daphne mezereum L.: листья вытянутые, похожие на лавр, растут только в верхних частях побегов, цветы и ягоды располагаются «пучками» по 3−5 штук по всей длине стебля.
Волчье лыко смертельно ядовито. Оно содержит токсины мезерин, дафнин, кумарины, которые вызывают повреждение нервной системы и печени.
Токсичны все части кустарника, в том числе при контакте с кожей или вдыхании частиц сухой коры.
В случае отравления требуется срочная медицинская помощь.
Ягоды волчеягодника выглядят аппетитно, растут не только в дикой природе, но иногда и в парках. Важно рассказывать детям о растении и его ядовитых свойствах.