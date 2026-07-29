В Карачаево-Черкесии в 2026 году обновят 6 детских садов

Напомним, что в прошлом году по национальному проекту «Семья» новую жизнь получили детский сад «Къуанч» в селе Терезе и «Аленушка» в Черкесске. Всего же с 2025 по 2027 год в рамках программы капремонта детских садов планируется обновить 14 дошкольных учреждений.