В Карачаево-Черкесии в 2026 году обновят 6 детских садов

Шесть дошкольных учреждений отремонтируют в Карачаево-Черкесской Республике в этом году, сообщил глава региона Рашид Темрезов в своих социальных сетях. Обновление детских садов отвечает задачам нацпроекта «Семья».
Так, новый облик получат учреждения в Черкесске, станице Кардоникской, аулах Апсуа и Учкулан, поселках Кавказский и Бавуко. На всех объектах демонтаж старого покрытия и изношенных конструкций уже завершен. Строители ремонтируют кровлю и фасады, меняют окна и двери, прокладывают современные инженерные сети, занимаются внутренней отделкой помещений.
«Один из наглядных примеров — детский сад “Ручеек” в Черкесске. Здесь специалисты уже полностью обновили кровлю, проложили новую электропроводку, заменили окна, смонтировали систему теплых полов. Сейчас рабочие сосредоточены на внутренней отделке помещений. На финишной прямой — фасадные работы. Уже сейчас видно, каким красивым и ярким стал садик», — отметил Рашид Темрезов.
Напомним, что в прошлом году по национальному проекту «Семья» новую жизнь получили детский сад «Къуанч» в селе Терезе и «Аленушка» в Черкесске. Всего же с 2025 по 2027 год в рамках программы капремонта детских садов планируется обновить 14 дошкольных учреждений.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.