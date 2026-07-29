В Калининграде полиция ищет женщину, которая платила чужой картой в магазинах

В Калининграде полиция публикует фото подозреваемой в краже в рамках заведенного уголовного дела.
Как сообщает пресс-служба УМВД, женщина воспользовалась чужой банковской картой для совершения покупок в различных торговых точках города.
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