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В Калининграде полиция ищет женщину, которая платила чужой картой в магазинах

Подозреваемая совершала покупки в различных торговых точках города.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде полиция публикует фото подозреваемой в краже в рамках заведенного уголовного дела.

Как сообщает пресс-служба УМВД, женщина воспользовалась чужой банковской картой для совершения покупок в различных торговых точках города.

Узнали даму на фото? Знаете, где она? Звоните по телефонам: 552−402, 552−403 или 8 999 255 32 34. Конфиденциальность гарантируется.

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