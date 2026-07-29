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В Калининграде 30 июля планируют проверить систему оповещения

Проверка будет проходить с 8 до 17 часов.

В четверг, 30 июля, в Калининграде вновь планируют провести проверку системы оповещения. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

«Завтра с 8 до 17 в городе проверят сирены. Планируется их кратковременное (на 10 сек) включение», — говорится в сообщении.

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