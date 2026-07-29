Дмитрий Дюжев представит в Калининграде моноспектакль «Евгений Онегин»

В Калининградском театре эстрады в среду, 30 сентября, актёр Дмитрий Дюжев представит моноспектакль «Евгений Онегин». Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.
Артист предлагает зрителям по-новому взглянуть знаменитый на роман в стихах Александра Пушкина, который по праву называют «энциклопедией русской жизни».
Музыкальное оформление спектакля составляют произведения Сергея Прокофьева, написанные специально для постановки «Евгений Онегин» в знаменитом Камерном театре. Режиссёром выступила народная артистка РСФСР Антонина Кузнецова.
«Каждый такой спектакль делается “здесь и сейчас” и поэтому является абсолютно уникальным явлением», — отмечают организаторы.
Начало — в 19:00. Билеты без наценки можно приобрести на «Клопс Афише».