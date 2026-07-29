Обновленную набережную во Власихе Подмосковья планируют открыть до осени

Открытие после благоустройства набережной Среднего пруда в ЗАТО Власиха намечено на конец лета, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области. Работы проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
«В ЗАТО Власиха полным ходом идет благоустройство набережной Среднего пруда — площадь этого объекта составляет 6,7 га, а открытие запланировано на конец лета текущего года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на объекте задействовано две единицы техники и девять рабочих. Они ведут разработку грунта, устанавливают дорожный борт, устраивают подстилающие и выравнивающие слои основания и прокладывают инженерные сети.
Проект включает комплексное озеленение территории, устройство пешеходных дорожек и деревянных настилов, монтаж систем освещения, видеонаблюдения и оповещения, установку садово-парковой мебели, детских и спортивных игровых комплексов, скейт-парка, крытого павильона, пергол, раздевалок и туалетных модулей. Кроме того, в прибрежной зоне построят подпорные стены, лестницы, амфитеатр, прогулочный мост через пруд и смотровые площадки.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.