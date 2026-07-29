В роддоме Красноярской больницы № 20 обновили систему питания

В родильном доме Красноярской межрайонной клинической больницы № 20 имени И. С. Берзона завершают модернизацию системы питания. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Красноярского края.
Изменения коснулись меню, доставки еды, работы буфетной и посуды. Работу начали в конце прошлого года. Из рациона беременных и кормящих женщин исключили продукты, которые могут вызывать газообразование. Вместо них добавили новые блюда: фаршированный перец, суп-пюре из тыквы, бефстроганов из филе бедра птицы. Также расширили ассортимент выпечки и напитков.
Кроме того, для пациенток подготовили обучающие материалы по правильному питанию. Изменилась и система доставки еды. Роддом не соединен с пищеблоком подземным переходом, поэтому раньше доставка занимала много времени. Сейчас для этого привлекли дополнительных сотрудников и оптимизировали график. В роддоме также модернизировали буфетную. Мыть посуду пациенткам самостоятельно больше не придется, этим будет заниматься персонал.
«Питание — важный фактор комфортного пребывания в родильном доме. Мы стремимся к тому, чтобы каждая женщина, находясь в наших стенах, чувствовала заботу и внимание», — отметила заведующая родильным домом Марина Менцик.
Пищеблок больницы № 20 обеспечивает питанием все отделения, включая родильный дом. Модернизация стала частью общей работы по повышению качества пребывания пациентов в стационаре.