В роддоме Красноярской больницы № 20 обновили систему питания

Кроме того, для пациенток подготовили обучающие материалы по правильному питанию. Изменилась и система доставки еды. Роддом не соединен с пищеблоком подземным переходом, поэтому раньше доставка занимала много времени. Сейчас для этого привлекли дополнительных сотрудников и оптимизировали график. В роддоме также модернизировали буфетную. Мыть посуду пациенткам самостоятельно больше не придется, этим будет заниматься персонал.