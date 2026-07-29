Госэкспертиза выдала отрицательное заключение на проект корпуса нижегородского лицея № 82

Госэкспертиза выдала отрицательное заключение на проект отдельно стоящего учебного корпуса лицея № 82 со спортивным ядром в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Соответствующая информация была размещена на портале ГИС ЕГРЗ.
Дата заключения экспертизы — 28 июля. Застройщиком выступал МКУ «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода», проектную документацию подготовило ООО «ЕС-Проект».
Ранее сообщалось, что новый детский сад на 280 мест проектируют в ЖК «Академический» в Кстовском районе.