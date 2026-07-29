Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госэкспертиза выдала отрицательное заключение на проект корпуса нижегородского лицея № 82

Учреждение находится в Сормовском районе.

Госэкспертиза выдала отрицательное заключение на проект отдельно стоящего учебного корпуса лицея № 82 со спортивным ядром в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Соответствующая информация была размещена на портале ГИС ЕГРЗ.

Дата заключения экспертизы — 28 июля. Застройщиком выступал МКУ «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода», проектную документацию подготовило ООО «ЕС-Проект».

Ранее сообщалось, что новый детский сад на 280 мест проектируют в ЖК «Академический» в Кстовском районе.