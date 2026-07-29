Топ-менеджер Сбера Кобякова рассказала, как помочь коллегам на грани банкротства

На первый взгляд — да. План выполнен, премия получена. Но давайте посмотрим, что скрывается под этим результатом. Когда человек проваливается под финансовый лед, основные мощности его мозга заняты не реализацией корпоративной стратегии. Они заняты математикой выживания. Он думает не о клиенте, а о том, как дожить до зарплаты и чем заплатить, например, за садик или по другим статьям семейного бюджета. Ему плохо, стыдно. А если он еще и сотрудник банка, то это стыдно вдвойне. Об этом нам говорили наши коллеги, рассказывая о своих историях проживания тяжелых финансовых ситуаций.