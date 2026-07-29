541 млн рублей перечислили нижегородцам в рамках новой семейной выплаты

Суть поддержки проста: государство позволяет вернуть 7% подоходного налога, уплаченного в этом году. Сколько именно денег придет на счет — зависит от «белой» зарплаты родителя, а верхняя планка достигает 189 тысяч рублей. Претендовать на возврат могут только российские граждане, у которых есть двое детей (родных или усыновленных) — причем младше 18 лет, либо до 23 лет, если ребенок учится на очном отделении. Есть еще одно важное условие: в среднем на каждого члена семьи должно приходиться не больше полутора прожиточных минимумов. Для региона этот порог сейчас составляет около 25 тысяч рублей. Чтобы получить деньги, достаточно подать заявку через «Госуслуги», но тянуть не стоит — крайний срок 1 октября 2026 года.