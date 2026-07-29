541 млн рублей перечислили нижегородцам в рамках новой семейной выплаты

С начала лета в Нижегородской области почти 20 тысяч мам и пап, воспитывающих двоих или больше ребят, уже получили новую годовую выплату от Социального фонда. В общей сложности семьям выплатили 541 миллион рублей.
Суть поддержки проста: государство позволяет вернуть 7% подоходного налога, уплаченного в этом году. Сколько именно денег придет на счет — зависит от «белой» зарплаты родителя, а верхняя планка достигает 189 тысяч рублей. Претендовать на возврат могут только российские граждане, у которых есть двое детей (родных или усыновленных) — причем младше 18 лет, либо до 23 лет, если ребенок учится на очном отделении. Есть еще одно важное условие: в среднем на каждого члена семьи должно приходиться не больше полутора прожиточных минимумов. Для региона этот порог сейчас составляет около 25 тысяч рублей. Чтобы получить деньги, достаточно подать заявку через «Госуслуги», но тянуть не стоит — крайний срок 1 октября 2026 года.
Одними из первых новую льготу оценили супруги Князевы из Нижнего Новгорода. Они воспитывают четверых детей, а самому младшему из них едва исполнился месяц.
«Семья вправе самостоятельно выбрать наиболее подходящий формат получения помощи: целевые средства или ежемесячную денежную выплату. Кроме того, им доступен электронный сертификат “Подарок новорожденному”, — рассказал министр социальной развития и семейной политики Нижегородской области Игорь Седых.
Меры поддержки родителей действуют в рамках программы «ОСНОВА — нижегородский проект жизни». Она запущена в июле 2025 года по инициативе губернатора региона Глеба Никитина. Программа нацелена на выполнение задач национального проекта «Семья», реализуемого по поручению президента России Владимира Путина.