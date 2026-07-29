О заброшенных дачах, больших урожаях и проблемах садоводов

— Закон, который заработал 1 мая 2025 года, о том, чтобы люди ухаживали за своими участками, считаю очень хорошим. Согласно ему если в течение трёх лет земли будут оставаться заброшенными, их будут забирать. У нас таких бесхозных земель становится всё меньше. В прошлом году нашли собственников пяти участкам. Люди купили дачи у тех, кому они были не нужны, и сейчас эти наделы уже возделываются. Одна из владельцев неухоженного участка, как рассказывали соседи, уехала жить на Украину и возвращаться, видимо, не собирается. По некоторым и вовсе нет никаких данных. Они были брошены в 2010 году, когда лес горел, и разрушенные домики стоят до сих пор.