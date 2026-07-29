О заброшенных дачах, больших урожаях и проблемах садоводов

Всем известно, что самые вкусные и полезные овощи и фрукты можно вырастить на своих участках. Однако бывает, что огородничество на дачах выходит за рамки комфорта — вода по расписанию, не хватает электроэнергии, а сам отдых на природе порою портят конфликтные соседи.
О проблемах современных дачников «АиФ-Воронеж» рассказал председатель СНТ из Каширского района Воронежской области Евгений Меренов.
Вода по расписанию.
— Евгений Николаевич, что изменилось в законодательстве для дачников. Проще ли им стало жить?
— Закон, который заработал 1 мая 2025 года, о том, чтобы люди ухаживали за своими участками, считаю очень хорошим. Согласно ему если в течение трёх лет земли будут оставаться заброшенными, их будут забирать. У нас таких бесхозных земель становится всё меньше. В прошлом году нашли собственников пяти участкам. Люди купили дачи у тех, кому они были не нужны, и сейчас эти наделы уже возделываются. Одна из владельцев неухоженного участка, как рассказывали соседи, уехала жить на Украину и возвращаться, видимо, не собирается. По некоторым и вовсе нет никаких данных. Они были брошены в 2010 году, когда лес горел, и разрушенные домики стоят до сих пор.
Опасно граничить с такими участками. Не дай бог кто-то окурок бросит — ого-го-го что будет! Огонь перекинется на все дачи, а у нас домик к домику, забор к забору плотно стоят. С администрацией Каширы пытаемся наладить диалог, ведь я как председатель не могу выписывать штрафы на недобросовестных собственников, а они — могут. Одного, второго наказали — и другие начнут убираться. А сейчас соседям участков с бурьяном в пожароопасный сезон приходится прокашивать полосы вдоль всего забора.
— Говорят, вода на многих дачах по расписанию, не хватает электроэнергии для работы насоса. Как у вас? С какими коммунальными сложностями сталкиваетесь?
— С электроэнергией у нас проблем нет. У нас все провода, кроме трансформаторной будки, поменяны на СИП (самонесущий изолированный провод — Ред.), поэтому напряжение стабильное — три фазы. Никто не жалуется. Но в этом нам действительно повезло. Рядом с нами было поделенное на сектора поле, на котором раньше дачники сажали картошку. Но оно давно никем не возделывалось. Несколько лет назад одна строительная компания присмотрела этот участок, мы заключили с ней договор и решили на общем собрании: вы меняете всю электросеть, а мы отдаём вам поле, где они теперь добывают песок.
Воду качаем насосами — она подаётся утром с 10 до 11 и вечером с 18 до 20 часов, по чётным дням на одну сторону СНТ, а по нечётным — на другую. Центральная дорога делит наше садоводческое товарищество. Вода так всегда давалась, график не меняли, и люди успевают приехать и набрать в ёмкости, ведь поливать огород и нужно тёплой, нагретой от солнца водой. Правда, на крайней улице напор неважный, но люди не жалуются, говорят, что вода идёт довольно неплохо. Хотя у тех, чьи участки расположены в середине СНТ, ближе к насосу, напор в разы лучше.
Зимой чистим дорогу от снега. Магазинов у нас нет, но людям они и не требуются — всё, что нужно, закупают по дороге. Автобус к нам ходит три раза в неделю. В основном участки используются как летние домики — только на двух дачах люди живут круглый год.
Каждый — в системе.
— Как боретесь с неплательщиками?
— Бухгалтер их обзванивает. В основном долг у зачисленных в неплательщики не превышает двух лет, и они, как правило, после звонка, сразу платят. Дело в том, что у нас небольшое хозяйство — всего 428 домов. С таким количеством собственников гораздо проще общаться.
— Есть ли какие-то новации в СНТ? Например, пользуетесь ли онлайн-оплатой взносов, может быть, имеете сайт, страничку в соцсетях?
— Есть чат в МАКСе, но там в основном выкладывают объявления типа «куплю малину, продам смородину», но бывают и споры, например, насчёт музыки. В прошлом году мы установили очень удобную программу, теперь каждый дачник занесён в систему. Если он заплатит взносы онлайн, у нас сразу отображается его оплата. Можем также выдавать квитанции, а люди оплачивать их по куар-коду.
— Какие проблемы тревожат дачников?
— Как я уже говорил, это брошенные пожароопасные участки. А ещё бродячие собаки с щенками. Они не агрессивные, но на дачи залазят и могут мусор потрепать. Местные активисты связались с волонтёрами из Каширы, собак отловили и стерилизовали, а щенков сфотографировали и теперь пристраивают в добрые руки.
В этом году была морозная зима, а при дренировании системы водоснабжения осенью на некоторых участках труб остаётся вода, у нас в этом году было много порывов на водопроводе. Весна началась с ремонта труб, затем при заполнении баков выяснилось, что и их ремонтировать надо. Думаю, так у всех СНТ.
Не обходится и без конфликтов. В 2023 году долго не могли поладить соседи. Одна соседка поставила курятник возле забора, и пока она его не перенесла, мир не наступал. Есть также жалобы на заборы. Любое ограждение можно устанавливать по согласованию с соседями. Мне часто звонят, спрашивают об этом. Я отвечаю, что желательно всё закрепить в письменном виде — сегодня сосед согласен на забор, а завтра может быть против.
Отмежёваны у нас только крайние участки. Оформить границы участков всего СНТ стоит очень дорого, столько денег не наберём. Но захватов участков нет — в архиве прописан размер каждого надела — они у нас по 4,6 соток. Если площадь обозначена, скажем, четырьмя сотками, кадастровый инженер больше не впишет.
Нет у нас и хорошей дороги. В начале дачного сезона грейдером прочищаем грунтовку, но к концу сезона она вновь разбивается. В моём СНТ ещё бы металлические трубы, по которым воду даём по участкам, заменить на пластиковые. Но дачников на это подвигнуть трудно — не все хотят, не все понимают, что это нужно.
Но отмечу, что ещё в 2019 году тогдашний председатель сказала дачникам вынести счётчики из домов на заборы, чтобы не допускать воровства электроэнергии. И это сделали практически все владельцы дачных хозяйств. В прошлом году мы передали сети сначала в Горсети, потом в Россетти. Контролёры без проблем переписали показания. Всем хорошо, когда всё организовано. Сам я, как председатель, тоже стараюсь не откладывать в долгий ящик работы, о которых просят дачники.
Что привлекает?
— Говорят, несмотря на проблемы, дачи стали популярны у молодёжи…
— Да, очень популярны. Люди часто звонят, интересуются, что продаётся и почём. Это началось с прошлого года. Напротив моего дачного участка, например, в позапрошлом году поселилась молодая пара. В этом году они капитально занялись облагораживанием — посадили плодовые деревья, посеяли газон, поставили бассейн. Молодёжь чаще всего тяготеет к отдыху на даче, а люди постарше первым делом принимаются за грядки, садят огурцы и помидоры. У нас содержат дачи жители Нововоронежа, Воронежа и даже Санкт-Петербурга, которые приезжают сюда на лето.
— Этой весной и холод был, и град. Какой ждёте урожай?
— Нас град обошёл, урожай в этом году собираем хороший. Было много клубники, яблони все усыпаны плодами — аж ветки свисают, надо подпирать. Порадовала вишня, поспевают помидоры и огурцы.
— Когда вы стали дачником, и что для вас самого значит дача?
— В 2010 году у родственницы сгорел на даче забор, мы помогли починить. Как выяснилось, она толком дачей не пользовалась — сажала только чеснок. И в 2012 году мы у неё дачу выкупили. Первым делом посадили клубнику для детей, смородину, малину. В этом году посаженный три года назад кишмиш дал первые плоды. Сделали высокие грядки, и жена высаживает зелень, помидоры и огурцы. Много не нужно, но вырастить своё, домашнее — почему бы нет?!
Раньше я подрабатывал в СНТ электриком, а в 2022 году меня предложили избрать председателем. Уже были перевыборы. Кроме СНТ, у меня есть основная работа в Нововоронеже. В 17 часов заканчивается мой рабочий день, я переодеваюсь и еду на дачу. Если оператор, который занимается подачей воды для полива, в течение дня не позвонил, значит всё идёт своим чередом. Если не включились насосы, сразу еду разбираться. Всё в основном одно и то же каждый день.