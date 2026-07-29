Воскресенский собор. Как из Дома культуры в Чердыни опять сделали храм

Интерьер главного престола Воскресенского собора украшал многоярусный иконостас, привезённый в Чердынь в 1792 г. из закрытого Пыскорского Спасо-Преображенского монастыря. Этот монастырь, основанный в 1560 г. Иоанникием (Аникеем) Строгановым, был одним из крупнейших духовных центров Прикамья. После его упразднения в 1775 г. и последующего перевода в Пермь часть имущества, включая иконостас, была передана в чердынский Воскресенский собор. Иконостас был установлен в соборе после обновления храма в 1793 г. К сожалению, он не сохранился до наших дней — в советское время, когда в здании разместили Дом культуры, интерьер был перестроен, а иконостас разрушен.