Воскресенский собор. Как из Дома культуры в Чердыни опять сделали храм

На одном из семи холмов в центральной части Чердыни возвышается Воскресенский собор. Его колокольня видна с любой точки города — она, словно маяк, указывает путь всем, кто ищет духовную опору.
Собор Воскресения Христова (Воскресенский собор).
Настоятельница Чердынского Воскресенского женского монастыря: игуменья Афанасия (Майданович).
Каменный Воскресенский собор построен в 1750—1754 гг. на месте обветшавшей деревянной церкви, возведённой на месте более древней, сгоревшей в пожаре 1700 г.
Храм трёхпрестольный.
Главный, летний, престол освящён во имя Воскресения Христова.
Южный придел, устроенный в 1751 г., — в честь Стефана Пермского.
Северный придел, освящённый в 1785 г., — во имя Николая Чудотворца.
В 1789 г. к собору пристроили колокольню.
Стены и своды собора расписывал Леонтий Протопопов — чердынский мещанин, которого в XVIII в. считали лучшим иконописцем Вятской и Великопермской епархии.
Интерьер украшал многоярусный иконостас, привезённый в XVIII в. из закрытого Пыскорского монастыря (не сохранился).
В 1908—1911 гг. собор перестроили: на бутовом фундаменте из красного кирпича возвели расширенную трапезную, паперть и новую трёхъярусную колокольню с открытой круговой площадкой. Проект составил гражданский инженер Иван Константинович Бахарев из села Серёгово. Со старой колокольни на фасад новой перенесли образ Спаса Вседержителя.
После революции богослужения в соборе продолжались до начала 1930-х гг. В 1928 г. храм силой захватили обновленцы. В 1935 г. в здании разместили городской театр, позже — районный Дом культуры. Интерьер перестроили, росписи закрасили, иконостасы разрушили, колокола и кресты с куполов сняли и отправили в переплавку.
В 1989 г. на купола собора воздвигли кресты, снятые с Вильгортской церкви.
В 2007 г. собор возвращён верующим. 19 августа состоялась первая праздничная служба. В 2008 г. на колокольню подняли девять новых колоколов, отлитых в Каменске-Уральском, самый большой из них весит 2,7 т. Руководил установкой знаменитый звонарь из Архангельска Владимир Петровский. Сегодня звон этих колоколов слышен далеко за пределами Чердыни.
В 2013 г. при соборе учреждено сестричество. Сёстры взялись за восстановление храма. Работали сами: расчищали завалы, чинили кровлю, штукатурили стены. Зимой было так холодно, что службы вели в валенках и тулупах, но сёстры не сдавались. Со временем удалось провести отопление.
Отремонтировали соседний купеческий дом. Создали в нём сестринский корпус, рядом открыли двухэтажный паломнический дом, построили на территории баню, теплицы, разбили сад.
Сегодня в монастыре около 12 сестёр. При обители — воскресная школа, православный лагерь для детей.
Сейчас в соборе идёт масштабная реконструкция по программе сохранения объектов культурного наследия. Восстанавливают кровлю, укрепляют стены, реставрируют колокольню.
«Храм должен быть не просто восстановлен, а сохранён для будущих поколений», — говорит настоятельница.
СВЯЩЕННОМУЧЕНИКИ ЧЕРДЫНИ.
Отдавшие жизнь за веру.
В разные годы в Воскресенском соборе служили два священника, причисленные после смерти к лику святых новомучеников.
Чердынский священник приходится родственником Фёдору Конюхову.
Священномученик Николай Конюхов — из того же рода, что и известный путешественник Фёдор Конюхов.
Протоиерей Николай Конюхов служил настоятелем Воскресенского собора в Чердыни 24 года. В 1909—1911 гг. по его инициативе собор расширили и построили высокую восьмигранную колокольню.
В 1913 г. его хотели перевести в другой приход, но прихожане, любившие батюшку, подали два прошения епископу и письмо обер-прокурору Святейшего Синода и отстояли своего настоятеля.
В декабре 1918 г. отца Николая расстреляли красноармейцы у села Юрла. Тело нашли в феврале 1919 г. в снегу со скрещенными руками и пулевой раной в голове. Останки привезли в Чердынь и захоронили у северной стены Воскресенского собора, где он служил. Однако точное место захоронения сегодня неизвестно — могила была утрачена в советские годы. Сейчас на территории монастыря установлен поклонный крест в память о священномученике, а поиски его мощей продолжаются.
В 2000 г. Николай Конюхов причислен к лику святых новомучеников. Известный путешественник Фёдор Конюхов, сам ставший священником в 2010 г., молится своему святому родственнику и возит с собой его икону в путешествия.
День памяти: 20 июня.
Александр Тетюев трижды был арестован за веру.
Ещё один священномученик, служивший в Воскресенском соборе, — Александр Тетюев. Он родился в 1879 г. в семье потомственных священников Пермской губернии. В юности за шалость отец отправил его в Соликамский Троицкий монастырь на исправление, где он провёл два года послушником. Монастырская жизнь изменила его: он сдал экстерном экзамены за курс училища и получил право преподавать в церковно-приходских школах.
В 1903 г. был рукоположен во священника. Служил в селе Лекмартово, затем — в Чердыни, в Воскресенском соборе. Там его и застала революция.
Первый раз его арестовали в 1920 г. — за отказ сотрудничать с ЧК. Он просидел в тюрьме около года.
Второй — в 1929 г. Тогда обновленцы захватили Воскресенский собор, надеясь, что отец Александр останется в нём и присоединится к ним. Но священник наотрез отказался служить с обновленцами, перешёл в Успенскую церковь — и увёл за собой всех прихожан. За это его арестовали во второй раз и посадили в тюрьму в Усолье, обвинив в том, что он своими действиями вносит рознь в среду верующих.
Родные уговаривали его оставить сан, даже купили гражданский костюм. Но он ответил: «Я верю, что, несмотря на все гонения, православие не будет уничтожено».
Третий — в 1937 г. 5 августа отца Александра взяли под стражу, 3 октября расстреляли под Свердловском.
В 2000 г. Александр Тетюев причислен к лику святых новомучеников.
День памяти: 3 октября.
А ЗНАЛИ ЛИ ВЫ?
5 интересных факта про Воскресенский собор.
1. Образ Спаса Вседержителя перенесли со старой колокольни.
При перестройке Воскресенского собора в 1908—1911 гг. со старой колокольни на фасад новой перенесли часть стены с живописным образом Спаса Вседержителя. Икону поместили над центральным входом в нише, а перед ней устроили площадку с решётчатым ограждением. Этот образ почитался как чудотворный — к нему стекались паломники и просили защиты. В советское время, когда в соборе разместили Дом культуры, фреску забелили. Сегодня она скрыта под слоем извести и ждёт своего часа.
2. Иконостас привезли из Пыскорского монастыря.
Интерьер главного престола Воскресенского собора украшал многоярусный иконостас, привезённый в Чердынь в 1792 г. из закрытого Пыскорского Спасо-Преображенского монастыря. Этот монастырь, основанный в 1560 г. Иоанникием (Аникеем) Строгановым, был одним из крупнейших духовных центров Прикамья. После его упразднения в 1775 г. и последующего перевода в Пермь часть имущества, включая иконостас, была передана в чердынский Воскресенский собор. Иконостас был установлен в соборе после обновления храма в 1793 г. К сожалению, он не сохранился до наших дней — в советское время, когда в здании разместили Дом культуры, интерьер был перестроен, а иконостас разрушен.
3. В соборе 30 лет был Дом культуры.
С середины 1930-х до конца 1990-х гг. в здании собора размещался районный Дом культуры. Интерьер храма был полностью перестроен: стены закрашены, иконостасы разрушены, алтарь переоборудован под сцену. В нижней части здания, говорят, даже был кабак.
4. Колокольня собора — самая высокая точка Чердыни.
Высота колокольни Воскресенского собора — более 30 м. Это самое высокое здание города. С её открытой круговой площадки открывается панорама Чердыни и окрестностей — старинные улочки, Троицкий холм и Полюдов Камень. Колокольню построили в 1908—1911 гг. по проекту инженера Ивана Бахарева.
5. При храме числился «часоводитель’В 1753 году на каменной колокольне собора были установлены часы, к которым определялся “часоводитель” — человек, наблюдавший за ходом часового механизма. Известно, что часы на колокольне существовали и через сто лет и их “часоводителем” был купец Пётр Валуев. Часы были перенесены с деревянной колокольни, впервые об их устройстве упоминается в 1614 году.
СЛОВО НАСТОЯТЕЛЬНИЦЫ.
«Эта земля держится на молитве».
Игуменья Афанасия (Майданович), настоятельница Воскресенского женского монастыря:
"Когда мы приехали сюда в начале 2000-х, собор был в ужасном состоянии. Вокруг — помойки, лежанки, колючая проволока, по соседству — развалины сгоревшего дома. Вечером страшно было ходить. Но мы знали: здесь намоленное место, здесь молились наши предки. Здесь, в Чердыни, жили пять новомучеников и 85 местночтимых мучеников, которые отстояли город в 1547 г.
Мы начали с малого: стали ставить окна. Их выбивали 12 раз. Тогда я пошла к местным подросткам с конфетами, рассказала им историю Чердыни — про купцов, про веру, про то, как здесь жили. Они перестали хулиганить. Затем расчищали подвал — там была целая свалка. Помогали местные ребятишки, приезжали волонтёры из Перми и Москвы.
Люди в Чердыни были верующими, трудолюбивыми. Мы должны оставить потомкам то, что получили от предков, — сохранить и приумножить. Наша задача — молиться, восстанавливать, не опускать планку благочестия. Эта земля держится на молитве".
ГОЛОС МЕСТА.
«Здесь крестили сына».
Анна Батагова, глава Чердынского муниципального округа:
"Здесь, в Воскресенском соборе, в июле 2008 г. мы крестили нашего сына Георгия. Свидетельство о крещении было выдано за номером 1. Поэтому я с особым трепетом отношусь к этому храму, его восстановлению, возрождению и укреплению прихода.
Собор является важной частью исторического наследия Чердыни, сегодня это городская доминанта. С колокольни собора можно увидеть город и заколвинские дали с высоты птичьего полета. Поэтому храм особенно популярен у наших гостей.
Для жителей сегодня Воскресенский собор — это действующий духовный центр. При монастыре работают воскресная школа, детский лагерь.
Игуменья Афанасия ведёт большую просветительскую работу, в том числе по прославлению подвига 85 убиенных родителей-защитников чердынской земли".
КАРТА МЕСТА.
Дорога к храму.
Адрес: г. Чердынь, ул. Мамина-Сибиряка, 47.
Как добраться: От Перми — рейсовые автобусы до Чердыни (около 300 км). От автовокзала Чердыни пешком 10 минут.
Часы работы: пн-пт: с 9.00 до 16.00, сб: 8.00−18.00, вс: 9.00−18.00.
Телефон: 8 (34−240) 2−80−78.
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ.
1750 г. — закладка каменного Воскресенского собора.1751 г. — устроен южный придел в честь Стефана Пермского.1754 г. — освящение собора.1785 г. — устроен северный придел во имя Николая Чудотворца.1789 г. — пристроена первая каменная колокольня.1792 г. — из закрытого Пыскорского монастыря привезён иконостас.1906—1911 гг. — перестройка собора: новая трапезная и колокольня.1930-е гг. — закрытие собора, размещение театра и Дома культуры.1989 г. — на купола собора установлены кресты.2007 г. — здание возвращено верующим.2008 г. — на колокольне установлены девять новых колоколов.2013 г. — при соборе учреждено сестричество.2021 г. — открыт Воскресенский женский монастырь.
СЛОВАРЬ.
Сестричество — объединение сестёр милосердия при храме или монастыре.
Паломнический дом — гостиница при монастыре для паломников (верующих, приезжающих поклониться святыням).
Иконостас — ряд икон, отделяющий алтарную часть храма от основного пространства.
Новомученик — христианин, принявший мученическую смерть за веру в годы гонений на Церковь в XX веке.
Священномученик — священник, принявший мученическую смерть за веру.
Обновленцы — участники раскольнического движения в Русской Православной Церкви в 1920-х — 1940-х годах, поддержанного советской властью с целью ослабления и раскола Церкви изнутри. Обновленцы выступали за «реформы» церковной жизни, отказ от ряда традиций и лояльность большевистскому правительству. Движение прекратило существование в середине XX века.
Проект «Пермь православная: современный путеводитель» реализуется при поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива — 2026».