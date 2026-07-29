Убыток воронежского «Центрторга» сократился более чем в три раза за год

По итогам первого полугодия 2026 года ПАО «Центрторг» (управляет одноименной продуктовой сетью в Воронеже) зафиксировало чистый убыток в размере 7,7 млн руб. За первые шесть месяцев прошлого года этот показатель составлял 26,5 млн руб. Выручка ритейлера за отчетный период составила 1,3 млрд руб., что на 6,3% меньше, чем в первом полугодии 2025-го (1,38 млрд руб.). Это следует из бухгалтерской отчетности общества, с которой ознакомился «Ъ-Черноземье».