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На Заволжье Волгоградской области надвигается трехдневный суховей

Синоптики предупредили о приближающемся суховее в северо-восточной части Волгоградской области.

Синоптики предупредили о приближающемся суховее в северо-восточной части Волгоградской области. По данным метеорологической станции Палласовка, угроза этого неблагоприятного природного явления в Заволжье сохранится с 29 по 31 июля.

При этом во всех юго-восточных районах Волгоградской области, местами — в северо-восточных, центральных, а также в Волгограде и Волжском ожидается чрезвычайная пожароопасность, сообщает Гидрометцентр.

Но и на этом природные катаклизмы в ближайшие дни в регионе не прекратятся. До 31 июля в Волгоградской области могут пройти грозы с усилением ветра до 20 метров в секунду.

Напомним, ранее жителей региона предупредили о череде дождей в ближайшие дни.